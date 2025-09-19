Google Pixel 10, video con audio distorto: colpa di un dettaglio di design

Google ha lanciato la nuova serie Pixel 10 con tante migliorie, ma come spesso accade con i dispositivi della linea, non mancano bug e comportamenti imprevisti. Dopo segnalazioni su display "innevati" e problemi con le chiamate di emergenza, è emerso un nuovo difetto che riguarda i video: improvvisi sbalzi di volume mentre si utilizza lo zoom. Un'anomalia che, a sorpresa, non dipende dal software, ma da una modifica hardware legata al design del telefono.

Da un miglioramento per il gaming a un problema nei video Il primo a sollevare la questione è stato Artem Russakovskii, fondatore di Android Police, che ha mostrato su X e su YouTube come durante le riprese con Pixel 10 Pro XL il volume dell'audio registrato subisca picchi improvvisi per poi tornare alla normalità. Dopo una sessione di debug con gli ingegneri di Google, è arrivata la spiegazione: la posizione del microfono e dell'altoparlante inferiore è stata invertita rispetto alla generazione Pixel 9. Pixel 10, Google offre 200 € di sconto dopo meno di tre settimane dal debutto Questa scelta progettuale nasce dall'esigenza di offrire una migliore esperienza di gioco in modalità orizzontale, evitando che i gamer coprano accidentalmente lo speaker con la mano destra. Tuttavia, lo spostamento del microfono ha introdotto un effetto collaterale imprevisto: durante le riprese video, basta impugnare il telefono con la destra e regolare lo zoom con il pollice per coprire parzialmente il microfono, causando le fastidiose variazioni di guadagno.