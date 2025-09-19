Auricolari Nothing Ear (3): scopriamo caratteristiche, prezzo e uscita

I nuovi auricolari Nothing Ear (3) sono ufficiali e presentano diverse novità. Scopriamo le principali caratteristiche, dalla tecnologia Super Mic, con sistema a doppio microfono direttamente nella custodia di ricarica, ad altre funzionalità che dovrebbero offrire un'esperienza audio di alta qualità. I preordini sono già iniziati e gli auricolari sono disponibili in due diverse colorazioni a 179 €. Potete trovarli direttamente nei box qui sotto.