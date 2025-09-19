Auricolari Nothing Ear (3): scopriamo caratteristiche, prezzo e uscita

I nuovi auricolari Nothing Ear (3) sono ufficiali e presentano diverse novità. Scopriamo le principali caratteristiche, dalla tecnologia Super Mic, con sistema a doppio microfono direttamente nella custodia di ricarica, ad altre funzionalità che dovrebbero offrire un'esperienza audio di alta qualità. I preordini sono già iniziati e gli auricolari sono disponibili in due diverse colorazioni a 179 €. Potete trovarli direttamente nei box qui sotto.
Nothing Ear (3): caratteristiche e novità
Questi auricolari di terza generazione, come vi abbiamo anticipato, introducono la tecnologia Super Mic, attivabile tramite il pulsante TALK che si trova sulla custodia. In pratica, si tratta di un sistema a doppio microfono integrato nel case, e dovrebbe filtrare i rumori circostanti (fino a 95 dB) isolando la voce, migliorando quindi la qualità delle chiamate.
Troviamo inoltre la cancellazione attiva del rumore Real-Time Adaptive, in grado quindi di adattarsi all'ambiente circostante ogni 600 millisecondi, mantenendo un isolamento costante. La risposta dei bassi è stata migliorata di 4-6 dB, insieme a quella degli acuti (fino a 4 dB), con i driver dinamici da 12mm che aumentano del 20% l'area radiante, facendo sempre riferimento al modello precedente.
Le batterie da 55 mAh garantiscono fino a 10 ore di ascolto senza ANC, mentre con la custodia potrete usufruire di 38 ore totali. In soli 10 minuti di ricarica rapida con USB-C potrete godere di altre 10 ore di riproduzione. Per quanto riguarda il design, invece, Nothing ripresenta l'estetica trasparente con contorni metallici. Troviamo inoltre la certificazione IP54 per la resistenza a pioggia leggera, sudore e polvere.
Disponibilità e prezzo
Come vi abbiamo anticipato, i preordini sono già iniziati. Gli auricolari vengono proposti in due varianti: nera e bianca, al prezzo di 179 €. Le vendite ufficiali inizieranno l'8 ottobre, con le consegne che dovrebbero essere previste entro pochi giorni.
Scheda tecnica dei Nothing Ear (3)
Vediamo di seguito le specifiche tecniche degli auricolari:
- Dimensioni e peso:
- Auricolari: 30,5x21,5x20,75mm per 5,2g
- Custodia: 56x55,5x22,25mm per 61g (71,4g con gli auricolari)
- Driver: 12mm dinamici, 32Ω
- Risposta in frequenza: 20Hz-40kHz
- Materiali: antenna MIM, case in alluminio riciclato
- Diaframma: cupola in PMI, rivestimento TPU, superficie stampata
- Tuning: Nothing
- Cancellazione del rumore: ANC fino a 45dB, controllo dell'ambiente circostante ogni 600ms
- Funzionalità: Static Spatial Audio, Personal Sound, Dynamic Bass Enhancement
- Modalità Trasparenza
- Risposta chiamata: 3 microfoni MEMS per lato + 1 VPU per lato, AI ENC
- Batteria:
- Auricolari: 55mAh
- Custodia: 500mAh
- Ricarica:
- Custodia al 100% in 70 minuti (cablata), 120 minuti (wireless)
- Ricarica rapida con ANC off: 5 minuti per 1h di playback (auricolari)
- Ricarica rapida con ANC off: 10 minuti per 10h di playback (auricolari + custodia)
- Playback AAC:
- Con ANC off: fino a 10h
- Con ANC on: fino a 5,5h
- Con la custodia: fino a 38h con ANC off, fino a 22h con ANC on
- Playback LDAC:
- Con ANC off: fino 5,5h
- Con ANC on: fino 3,5h
- Chiamate:
- Fino a 5h con ANC off
- Fino a 4h con ANC on
- Con la custodia: fino a 19h con ANC off, 15,5h con ANC on
- Connettività: Bluetooth 5.4, connettività dual-device
- Pairing: Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Compatibilità: Android 6+, iOS 13+, Nothing OS
- Certificazione LDAC e Hi-Res Audio
- Grado di resistenza: IP54
- App: Nothing X, Essential News
- Altre: in-ear detection, low-latency e low lag per gaming e video