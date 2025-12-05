A un anno dal lancio Dragon Ball: Sparking! Zero registra ancora più di un milione di utenti al mese

Non è solo merito della popolarità del franchise

Per l'occasione Furutani ha ringraziato i giocatori e svelato per l'appunto che Dragon Ball: Sparking! Zero supera il milione di giocatori mensili ogni mese nonostante sia passato più di un anno dal lancio.

"Grazie mille per questo prestigioso premio. Credo che sia stato possibile solo grazie al supporto di tutti i nostri fan. Molte persone che amano questo gioco e la serie hanno contribuito a creare entusiasmo già prima dell'uscita e, ancora oggi, a un anno dal lancio, oltre un milione di persone ci giocano ogni mese. Per questo sento davvero di essere sostenuto da una comunità enorme."

Successivamente, il producer ha spiegato che il successo deriva non solo dalla popolarità del franchise, ma anche dagli sforzi del team nello sviluppare un sistema di combattimento capace di ricreare l'essenza di Dragon Ball.

"Il presupposto principale è che la serie di Dragon Ball continui ad esercitare un grande fascino, ma credo che un altro motivo della sua popolarità sia il sistema di combattimento e l'azione, che permettono ai giocatori di vivere davvero il concetto della serie, ovvero 'diventare un super guerriero'. Per esempio, se Vegeta lancia un Galick Gun, invece di doverlo schivare come accadrebbe in un tipico picchiaduro, puoi contrattaccare con una Kamehameha. Ho la sensazione che molti giocatori apprezzino proprio questo stile di combattimento tipicamente Dragon Ball. "

Sappiamo inoltre che Dragon Ball: Sparking! Zero ha raggiunto quota 5,4 milioni di copie vendute a novembre, con i numeri di vendita che probabilmente stanno lievitando con il recente lancio delle versioni Nintendo Switch e Switch 2.