Dragon Ball: Sparking! Zero, il DAIMA Character Pack 2 ha una data di uscita ed è vicina

Bandai Namco ha annunciato con un trailer la data di uscita del DAIMA Character Pack 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero, la quale è piuttosto vicina, considerando che è fissata per il 24 settembre, ovvero la prossima settimana.
Si tratta dell'ennesima espansione per il gioco dedicato alla celebre serie di Akira Toriyama, sviluppato da Spike Chunsoft e che si pone l'obiettivo di rappresentare il nuovo punto di riferimento per gli adattamenti videoludici del franchise in questione, riprendendo il vecchio stile della serie Budokai Tenkaichi.
Il nuovo DLC introduce alcuni personaggi tratti dalla nuova serie animata Daima, andata in scena nei mesi scorsi e più recente produzione ufficiale in stile spin-off sul leggendario brand di anime/manga.
Altri sei personaggi
Il pacchetto DAIMA Character Pack 2 sarà dunque disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 24 settembre, mentre per chi ne ha diritto è previsto un accesso anticipato disponibile già dal 21 settembre.
Come mostra il trailer, all'interno di questa espansione troviamo nuovi personaggi e altri elementi di gioco, che vanno ad espandere ulteriormente il roster e le attività all'interno di Dragon Ball: Sparking! Zero.
I personaggi aggiunti (o meglio le nuove versioni dei personaggi) dal DLC sono i seguenti:
- Goku (Mini) Super Saiyan 4
- Goku (Daima) Super Saiyan 4
- Vegeta (Daima) Super Saiyan 3
- Majin Duu
- Third Eye Gomah
- Giant Gomah
Di recente abbiamo visto in video Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2, dove si presenta con alcune caratteristiche specifiche per questa versione, come la presenza dei comandi a rilevazione di movimento sulle console Nintendo.