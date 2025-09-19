Dragon Ball: Sparking! Zero, il DAIMA Character Pack 2 ha una data di uscita ed è vicina

Bandai Namco ha annunciato con un trailer la data di uscita del DAIMA Character Pack 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero , la quale è piuttosto vicina, considerando che è fissata per il 24 settembre, ovvero la prossima settimana.

Altri sei personaggi

Il pacchetto DAIMA Character Pack 2 sarà dunque disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 24 settembre, mentre per chi ne ha diritto è previsto un accesso anticipato disponibile già dal 21 settembre.

Come mostra il trailer, all'interno di questa espansione troviamo nuovi personaggi e altri elementi di gioco, che vanno ad espandere ulteriormente il roster e le attività all'interno di Dragon Ball: Sparking! Zero.

I personaggi aggiunti (o meglio le nuove versioni dei personaggi) dal DLC sono i seguenti:

Goku (Mini) Super Saiyan 4

Goku (Daima) Super Saiyan 4

Vegeta (Daima) Super Saiyan 3

Majin Duu

Third Eye Gomah

Giant Gomah

Di recente abbiamo visto in video Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2, dove si presenta con alcune caratteristiche specifiche per questa versione, come la presenza dei comandi a rilevazione di movimento sulle console Nintendo.