Ecco quanto ha venduto Dragon Ball: Sparking! Zero: Bandai Namco ha l'ultra istinto per gli affari

Nel suo recente resoconto finanziario, Bandai Namco ha svelato le vendite fatte finora da Dragon Ball: Sparking! Zero che ha raggiunto i 5,4 milioni di copie vendute. Il dato è emerso da una risposta data a un investitore, in una sessione di domande e risposte legate ai risultati del periodo.

Un grande successo

L'investitore ha chiesto: "Riguardo alla revisione delle previsioni di vendita unitarie e dei ricavi per la seconda metà dell'anno fiscale nel settore dei videogiochi per console domestiche all'interno del Business digitale, potreste spiegare i motivi della riduzione rispetto alle previsioni iniziali e le differenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente?"

La risposta è stata abbastanza articolata e, quello che interessa a noi, ha svelato il dato di Dragon Ball: Sparking! Zero: "Tenendo conto dei risultati di vendita registrati nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto le stime di vendita dei titoli già pubblicati per la seconda metà, e aggiornato il piano in seguito alla conferma delle date di uscita dei nuovi titoli previsti per il periodo indicato.

Inoltre, nella seconda metà dell'anno precedente abbiamo pubblicato "Dragon Ball: Sparking! Zero", che ha venduto 5,4 milioni di copie entro la fine dell'esercizio.

Per l'anno fiscale in corso, riteniamo che le differenze nella composizione della lineup e nel product mix - caratterizzata da una serie di titoli multipli piuttosto che da un singolo titolo di grande portata - influiranno sui risultati.

Si prevede inoltre che le vendite dei titoli già esistenti diminuiranno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e ciò avrà a sua volta un impatto sulle vendite complessive."