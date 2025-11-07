Dispatch potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S, il team ci sta pensando

Dispatch si sta rivelando un notevole successo, cosa che spinge a pensare a una sua possibile espansione verso altre piattaforme: in effetti, gli sviluppatori di AdHoc Studios stanno valutando, a quanto pare, il fatto di uscire anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S.

L'informazione è arrivata da parte del team stesso, rispondendo alla domanda diretta sul canale Discord ufficiale del gioco: "Il nostro focus iniziale è supportare il gioco su Steam e PlayStation, ma stiamo valutando anche l'arrivo su altre piattaforme", hanno riferito gli autori, che peraltro sono in parte ex-membri di Telltale.

Al momento, Dispatch è disponibile solo su PC e PS5, ma a quanto pare l'espansione verso Nintendo Switch 1, Switch 2 e Xbox Series X|S potrebbe essere solo questione di tempo, a questo punto.