Dispatch potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S, il team ci sta pensando

Dispatch si sta rivelando un notevole successo, cosa che spinge a pensare a una sua possibile espansione verso altre piattaforme: in effetti, gli sviluppatori di AdHoc Studios stanno valutando, a quanto pare, il fatto di uscire anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S.
L'informazione è arrivata da parte del team stesso, rispondendo alla domanda diretta sul canale Discord ufficiale del gioco: "Il nostro focus iniziale è supportare il gioco su Steam e PlayStation, ma stiamo valutando anche l'arrivo su altre piattaforme", hanno riferito gli autori, che peraltro sono in parte ex-membri di Telltale.
Al momento, Dispatch è disponibile solo su PC e PS5, ma a quanto pare l'espansione verso Nintendo Switch 1, Switch 2 e Xbox Series X|S potrebbe essere solo questione di tempo, a questo punto.
Un'avventura davvero godibile
Annunciato nel corso dei The Game Awards 2024, Dispatch è una particolare avventura narrativa con elementi da gestionale/strategico, che ci mette nei panni di un ex-supereroe ora impiegato in un ufficio che si occupa di inviare altri supereroi sul campo per rispondere a varie chiamate di aiuto.
Ne viene fuori una sorta di commedia che mischia le dinamiche (quasi) classiche da ufficio con il contesto decisamente poco normale di super-eroi e super-cattivi, dando spazio a umorismo, epica e romanticismo in un mix veramente irresistibile.
Il tutto mischiato ad alcune fasi in stile gestionale/strategico nelle quali dobbiamo veramente occuparci della distribuzione ottimale di una squadra di super-eroi per risolvere i vari problemi che emergono in città.
Abbiamo visto che Dispatch ha già raggiunto un notevole traguardo di vendite avendo superato un milione di copie vendute nel giro di 10 giorni e proprio in tale occasione gli sviluppatori hanno riferito di considerare l'uscita su altre piattaforme.
In effetti, l'esperimento a questo punto sembra decisamente riuscito.