Dispatch ha già raggiunto un notevole traguardo di vendite: l'avventura sui supereroi da ufficio è un successo

Dispatch si conferma un notevole successo anche in termini di vendite, visto il primo traguardo importante raggiunto dal gioco nel giro di 10 giorni dal lancio del primo pacchetto di episodi: AdHoc Studio ha annunciato di aver superato 1 milione di copie vendute finora.

Il gioco è stato lanciato il 22 ottobre su PC e PS5, e al momento non ci sono informazioni sull'arrivo presso altre piattaforme, con gli sviluppatori che non si sono ancora sbilanciati sull'uscita su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.

Considerando che siamo ancora nella fase della pubblicazione dilazionata dei vari episodi, è possibile che ulteriori informazioni possano arrivare dopo il lancio della versione completa, che avverrà il 12 novembre con l'uscita degli episodi 7 e 8, gli ultimi due.