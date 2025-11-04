Dispatch ha già raggiunto un notevole traguardo di vendite: l'avventura sui supereroi da ufficio è un successo

Dispatch si conferma un notevole successo anche in termini di vendite, visto il primo traguardo importante raggiunto dal gioco nel giro di 10 giorni dal lancio del primo pacchetto di episodi: AdHoc Studio ha annunciato di aver superato 1 milione di copie vendute finora.
Il gioco è stato lanciato il 22 ottobre su PC e PS5, e al momento non ci sono informazioni sull'arrivo presso altre piattaforme, con gli sviluppatori che non si sono ancora sbilanciati sull'uscita su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.
Considerando che siamo ancora nella fase della pubblicazione dilazionata dei vari episodi, è possibile che ulteriori informazioni possano arrivare dopo il lancio della versione completa, che avverrà il 12 novembre con l'uscita degli episodi 7 e 8, gli ultimi due.
Le avventure in stile Telltale funzionano ancora
In ogni caso, oltre a ottenere ottime risposte dalle prime recensioni internazionali che si sono concentrate sui primi episodi, sembra proprio che Dispatch abbia incontrato un'ottima accoglienza anche da parte del pubblico.
Con dati aggiornati a qualche ora fa, ovvero nel giro di dieci giorni circa dall'uscita sul mercato, il gioco di AdHoc Studio ha già raggiunto il suo primo milione di copie vendute, un risultato notevole per una produzione non enorme.
Questo dimostra peraltro come ci sia ancora ampio spazio per avventure narrative e cinematografiche di questo tipo, dopo la crisi di TellTale che sembrava aver un po' chiuso la fase dedicata a questa tipologia di giochi.
Non per nulla, il team è composto in gran parte da ex-sviluppatori di TellTale, che hanno evidentemente trovato una nuova formula funzionale a raccontare le storie.
Dispatch alterna fasi puramente narrative a una meccanica in stile strategico: il protagonista, Robert Robertson, è un ex-supereroe che si ritrova a lavorare in un ufficio in cui si occupa di rispondere a chiamate di aiuto e inviare i giusti supereroi in base alle caratteristiche delle missioni.
Annunciato ai The Game Awards dell'anno scorso, ha avuto anche una demo disponibile su Steam.