Dispatch: chi si nasconde sotto la maschera? Abbiamo intervistato il cast

Dopo aver provato i primi due episodi in anteprima ed esserci fatti un'idea del tono e dei contenuti di Dispatch abbiamo avuto modo di intervistare il cast , composto per buona parte da attori impegnati nel progetto ruolistico di Critical Role . Vi lasciamo quindi alle parole di Laura Bailey (Invisigal), Erin Yvette (Blonde Blazer), Alanah Pearce (Malevola), Mayanna Berrin (Coupe) e Thot Squad (Prism).

Tra tutti i personaggi fantastici che popolano la cultura pop, i supereroi sono tra i più longevi. Da sempre il pubblico ama queste figure complesse, caricate dal peso e dalla responsabilità di poteri straordinari, ma che al contempo lottano con la loro umanità. Nei decenni abbiamo avuto svariate declinazioni supereroistiche, dove le grandi penne del fumetto e delle graphic novel ci hanno regalato la loro personale visione. La domanda che viene spontanea porsi, oggi, quando arriva sul mercato di una nuova produzione a tema supereroi, è: ne avevamo davvero bisogno?

L’unicità di Dispatch agli occhi del cast

Per chi non conoscesse Dispatch, a prima vista potrebbe sembrare un videogioco narrativo in stile Telltale e un motivo c'è. Michael Choung, Nick Herman, Dennis Lenart e Pierre Shorette, i fondatori di AdHoc Studio, sono stati per anni la forza creativa di Telltale Games. Dopo le vicissitudini dell'azienda californiana i quattro sviluppatori hanno unito le forze, assieme ad altri colleghi provenienti da Ubisoft e Nigh School Studio, per dare vita ad un nuovo team. Il primo progetto è appunto Dispatch, che dosa alla perfezione diversi elementi già visti in altre produzioni. La costante riflessione sulla differenza tra un vigilante e un reale supereroe, come raccontava Alan Moore nel suo Watchmen, una veste visiva accattivante degna di Invincible e quella scorrettezza che si trova in The Boys. A fare la differenza però sono i personaggi, scritti con un realismo davvero invidiabile. E a rendere il tutto ancor più umano e vicino alla realtà quotidiana sono le interpretazioni degli attori.

Cosa ha spinto, quindi, le attrici a partecipare al progetto di Dispatch? "Beh, non credo ci sia stato bisogno di molta convinzione da parte nostra, davvero. Eravamo grandissime fan di Pierre e Nick e di tutto ciò che hanno fatto in passato e, sì, onestamente ero estasiata quando hanno chiamato", dice Laura Bailey. "Sì, era solo una questione di quando", prosegue Erin Yvette, che continua parlando di un interessante scambio di ruoli tra lei e la collega.

Parte del cast di Dispatch

"Abbiamo avuto un percorso non convenzionale per arrivare ai nostri personaggi: io ho registrato molte parti per Invisigal. Poi, a un certo punto, Pierre ha sentenziato 'Tu non sei questo personaggio'. E Laura a quel punto..."

"Esatto, inizialmente ero stata scelta per Blonde Blazer e avevo già registrato molto nel suo ruolo, ma poi Pierre se n'è uscito con: 'Ti vedo come Invisigal!' Così abbiamo fatto cambio" dice Bailey. Continua Yvette: "il che è divertente, perché normalmente, avendo personaggi così diversi, non avremmo potuto sapere molto del materiale che l'altra stava doppiando. Dato che però avevamo registrato così tanti dialoghi dell'altra persona, avevamo una visione molto chiara della storia".

Blonde Blazer, il personaggio doppiato da Erin Yvette

Anche per il resto del cast è stato così, con una piccola eccezione. Mayanna Berrin ammette che "ero pronta a tutto pur di unirmi al progetto ed è stato per me un onore avere l'opportunità di interpretare Coupé. Penso che la cosa che amo di più di lei è che fa così paura. È semplicemente spaventosa. E se la gente riesce a superare questo, ottimo, altrimenti va bene lo stesso!"

Uno scontro tra il protagonista e un supereroe

"A farmi dire di si è stato sicuramente il team coinvolto" commenta Alanah Pierce. Sono una grande fan di Telltale Games e di così tante delle diverse proprietà intellettuali con cui hanno lavorato e di come le hanno gestite. Quindi avevo tanta fiducia in questo team (...), un gruppo di persone così talentuose che ha avuto un impatto davvero importante nell'industria dei videogiochi. E poi in sala di registrazione ho realizzato che la scrittura era migliore di quanto mi sarei mai aspettata, ed era così divertente, così affascinante e così sentita. Quindi, fin dal primo giorno, ho avuto tanta fiducia in questo progetto."

Prism, Malevola, Invisigal e Flambé in Dispatch

Diversa invece l'esperienza di Thot Squad, artista che arriva dal mondo della musica. "Per me c'è voluto tipo un passaggio extra perché non faccio parte di questo ambiente. Quando ho ricevuto l'email pensavo fosse una truffa! Io canto e produco la mia musica online e ad un certo punto vengo contattata e mi chiedono: "Vuoi far parte di questo gioco? Abbiamo fatto molti altri giochi prima ed hanno avuto molto successo". E io pensavo: "State cercando di fregarmi. E non ci casco". Poi, dopo aver incontrato tutti, incontrato il team, è stato un sì immediato. Sì immediato"

Invisigal, il personaggio doppiato da Laura Bailey

Un ruolo importante per Bailey e Yvette l'ha giocato il poter vedere il character design del loro personaggio. "Dopo un paio di progetti in passato, ho fatto presente quanto fosse importante riuscire a vedere l'aspetto del personaggio prima di iniziare a registrarlo. Ho adorato l'artwork del mio personaggio, ho amato il suo look fin dal primo istante", racconta Bailey. Stessa cosa per Yvette "Ho registrato Blazer molto presto, per una vertical slice che gli sviluppatori avevano creato per proporre il gioco e quello era l'unico pezzo di animazione finale che avevano in quel momento. Così ho potuto vedere Blazer in quel momento e, sai, se non fossi già stata convinta di partecipare, quello mi avrebbe assolutamente convinta".