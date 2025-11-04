0

SSD Acer Predator GM6, GM7 e GM9 da 1TB/2TB in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo gli SSD Acer Predator GM6, GM7 e GM9 a prezzo scontato. Con il nostro coupon potrete risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/11/2025
SSD Acer Predator

Su AliExpress sono disponibili gli SSD Acer Predator GM6, GM7 e GM9 a prezzo scontato. Partiamo dal GM6, disponibile sia da 1TB che da 2TB, a 83,40 €. Con il codice MULTIPLAY7 potrete risparmiare ulteriormente. Se siete interessati, acquistatelo direttamente tramite questo link.

L'SSD GM7 costa invece 82,08 €. Anche in questo caso potete usare il codice MULTIPLAY7 per usufruire di un ulteriore sconto. Acquistatelo tramite questo link.

Infine, è disponibile anche la versione GM9, in questo caso a 117,16 €, ma con il codice MULTIPLAY12 potete risparmiare ancora di più. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link.

SSD in sconto per un periodo limitato

Questi SSD sono la scelta ideale se avete bisogno di prestazioni e affidabilità. Host Memory Buffer (HMB) e Cache SLC assicurano un caricamento del gioco ancora più veloce, nonché un trasferimento di file più efficiente. Sono inoltre dotati del più recente controller PCIe e di Flash NAND, garantendo quindi prestazioni elevate ma con un minore consumo di energia, oltre a una ridotta dispersione di calore. Incorporano limitazione termica e gestione energetica per regolare automaticamente le temperature. Insomma, si tratta di un prodotto ideale per qualsiasi esigenza.

Acer Predator
Acer Predator

Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

