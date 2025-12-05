Cloudflare ancora down: diversi siti in tilt, primi fix in distribuzione

Negli ultimi minuti sono state registrate numerose segnalazioni da parte degli utenti: Cloudflare è di nuovo down. Dopo poche settimane, infatti, la piattaforma continua ad avere problemi, sebbene stavolta la situazione sembri più contenuta e meno grave del previsto. Vi anticipiamo subito che sono stati già implementati dei fix risolutivi: alcuni siti come LinkedIn, Canva e Downdetector funzionano nuovamente, almeno per ora. Per altri è necessario attendere ancora un po', mentre la piattaforma continua a monitorare la situazione. Vediamo meglio cosa è successo.
Cloudflare non funziona
Come vi abbiamo anticipato, diversi siti e piattaforme erano irraggiungibili, tra cui MediaWorld, Canva, LinkedIn, Downdetector, Vinted, Zoom, Epic Games, Shopify, Hype, Claude. Le prime segnalazioni sono state registrate circa un'ora fa e diversi siti fornivano un errore 500, segno di problemi con la piattaforma. Le cause esatte non si conoscono, ma per fortuna Cloudflare ha iniziato immediatamente a monitorare la situazione e a trovare una soluzione.
Alle ore 10:24 è stato introdotto un primo fix per risolvere la problematica. Come vi abbiamo detto, alcuni siti sono già tornati operativi. Continuiamo a tenere d'occhio la situazione e vi aggiorniamo in caso di novità. Nel frattempo, se avete ulteriori segnalazioni da fare, non esitate a farlo nei commenti qui sotto.
Altri disservizi
Proprio poche settimane fa è stato segnalato un vasto disservizio che ha reso inaccessibili molti siti in tutto il mondo per diverse ore. Stavolta la situazione è meno grave del previsto, quindi non dovrebbe recare troppi problemi. In quel caso, l'ampiezza dei problemi era stata tale da compromettere anche il funzionamento di Downdetector, nonché diverse testate e portali online (tra cui noi di Multiplayer.it).
Ricordiamo che Cloudflare è praticamente il pilastro dell'infrastruttura online e circa il 20% dei siti sfrutta i suoi servizi per migliorare performance e sicurezza. Non ci resta che attendere per ulteriori novità al riguardo.