Cloudflare ancora down: diversi siti in tilt, primi fix in distribuzione

Negli ultimi minuti sono state registrate numerose segnalazioni da parte degli utenti: Cloudflare è di nuovo down . Dopo poche settimane, infatti, la piattaforma continua ad avere problemi, sebbene stavolta la situazione sembri più contenuta e meno grave del previsto. Vi anticipiamo subito che sono stati già implementati dei fix risolutivi : alcuni siti come LinkedIn, Canva e Downdetector funzionano nuovamente, almeno per ora. Per altri è necessario attendere ancora un po', mentre la piattaforma continua a monitorare la situazione. Vediamo meglio cosa è successo.

Cloudflare non funziona

Come vi abbiamo anticipato, diversi siti e piattaforme erano irraggiungibili, tra cui MediaWorld, Canva, LinkedIn, Downdetector, Vinted, Zoom, Epic Games, Shopify, Hype, Claude. Le prime segnalazioni sono state registrate circa un'ora fa e diversi siti fornivano un errore 500, segno di problemi con la piattaforma. Le cause esatte non si conoscono, ma per fortuna Cloudflare ha iniziato immediatamente a monitorare la situazione e a trovare una soluzione.

Cloudflare

Alle ore 10:24 è stato introdotto un primo fix per risolvere la problematica. Come vi abbiamo detto, alcuni siti sono già tornati operativi. Continuiamo a tenere d'occhio la situazione e vi aggiorniamo in caso di novità. Nel frattempo, se avete ulteriori segnalazioni da fare, non esitate a farlo nei commenti qui sotto.