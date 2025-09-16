Un nuovo State of Play o un PlayStation Showcase potrebbe essere imminente

Rispondendo a un utente su X, l'insider ha lasciato intendere che il prossimo State of Play o PlayStation Showcase potrebbe tenersi già la prossima settimana . L'indiscrezione, tra l'altro, coincide con quanto anticipato dal giornalista Jeff Grubb , che ad agosto aveva parlato di un evento Sony previsto per la fine di settembre.

Poche settimane fa è stato trasmesso lo State of Play dedicato a 007: First Light, ma secondo l'insider NateTheHate, un nuovo appuntamento targato PlayStation potrebbe essere dietro l'angolo.

Possiamo fidarci?

Come sempre, trattandosi di voci non ufficiali, è bene mantenere un certo scetticismo. Tuttavia, in questo caso ci sono diversi segnali che fanno pensare che l'indiscrezione possa essere fondata.

Sony, infatti, negli scorsi anni ha organizzato spesso degli eventi PlayStation proprio nel mese di settembre. Inoltre, la prossima settimana si svolgerà il Tokyo Game Show 2025 e un eventuale State of Play potrebbe rivelarsi una vetrina perfetta per le terze parti per dare risalto ai loro giochi prima dell'apertura della fiera, come già accaduto lo scorso anno.

Infine, l'ultimo State of Play non monografico risale a maggio. I tempi sembrano quindi maturi per un evento più ampio, capace di dare spazio ai titoli dei PlayStation Studios, dall'atteso Ghost of Yotei fino a produzioni previste per il 2026 come Saros, senza escludere qualche sorpresa ancora da svelare.