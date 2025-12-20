Xbox quest’anno pare non proporrà il Riepilogo Annuale a causa di limiti di budget: troppe spese lato marketing

Stando alle fonti di Jez Corden, quest'anno Xbox non proporrà il suo tradizionale Riepilogo Annuale, l'iniziativa che riassume attività e titoli più giocati dagli utenti verdecrociati nel corso del 2025.

A prescindere dall'affidabilità dell'indiscrezione, non è difficile credergli: siamo ormai agli sgoccioli dell'anno e, a differenza di PlayStation, Steam e Nintendo, Xbox non ha ancora annunciato o lanciato alcuna iniziativa simile, suggerendo che per quest'anno non se ne farà nulla. Per fare un confronto, nel 2024 il Riepilogo era stato pubblicato già a inizio dicembre.