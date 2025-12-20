Xbox quest’anno pare non proporrà il Riepilogo Annuale a causa di limiti di budget: troppe spese lato marketing

Stando alle fonti di Jez Corden, quest'anno Xbox non proporrà il suo tradizionale Riepilogo Annuale, l'iniziativa che riassume attività e titoli più giocati dagli utenti verdecrociati nel corso del 2025.
A prescindere dall'affidabilità dell'indiscrezione, non è difficile credergli: siamo ormai agli sgoccioli dell'anno e, a differenza di PlayStation, Steam e Nintendo, Xbox non ha ancora annunciato o lanciato alcuna iniziativa simile, suggerendo che per quest'anno non se ne farà nulla. Per fare un confronto, nel 2024 il Riepilogo era stato pubblicato già a inizio dicembre.
Il riepilogo sarebbe stato sacrificato per intensificare il marketing in vista del 25° anniversario di Xbox
Sempre secondo Corden, la decisione sarebbe imputabile a limiti di budget, con una fetta più ampia dei fondi destinata alle attività di marketing.
In particolare, il giornalista di Windows Central sostiene che le risorse potrebbero essere state dirottate verso campagne pensate per promuovere le iniziative legate al 25° anniversario di Xbox nel 2026 e di alcune sue sussidiarie: Blizzard spegnerà 35 candeline, mentre Bethesda festeggerà i 40 anni. È quindi lecito aspettarsi annunci importanti da tutti questi fronti.
Naturalmente, queste teorie vanno prese con le pinze, dato che non è possibile verificarne la veridicità. Resta però plausibile attendersi una comunicazione in grande stile da parte di Microsoft per celebrare questi anniversari.