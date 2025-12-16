Valve ha lanciato Steam Replay 2025, il riepilogo del vostro anno da giocatori su PC

Proseguendo quella che è ormai una tradizione di fine anno, Valve ha appena lanciato Steam Replay 2025, ovvero la scheda che effettua un approfondito riepilogo di statistiche e dati relativi al vostro anno da giocatori sulla piattaforma per PC.
Potete effettuare l'accesso a Steam Replay 2025 a questo indirizzo, che ovviamente richiede il login con le credenziali del proprio account Steam, e la pagina si trasformerà in una notevole fonte di informazioni sulle vostre abitudini videoludiche, almeno per quanto riguarda Steam.
Dentro c'è davvero un po' di tutto, riportato in una comoda interfaccia che consente di visualizzare velocemente una grande quantità di informazioni e anche di condividerle con altri giocatori, nel caso in cui si imposti l'apposita opzione.
Tutti i segreti del vostro anno da PC gamer
Si tratta di un'iniziativa corrispondente a quella che abbiamo visto da parte di Sony con il suo PlayStation Wrap-Up 2025, mentre stranamente Microsoft non ha ancora lanciato la sua versione ufficiale per Xbox, lasciando al momento il compito agli esperti di TrueAchievement con il loro Xbox Year in Review.
Lo Steam Replay consente di vedere la quantità di giochi giocati nel corso dell'anno, gli obiettivi sbloccati, la percentuale di utilizzo dei vari input (controller oppure mouse e tastiera), i titoli più giocati e il tempo passato su questi.
Non solo, la pagina prosegue a lungo e fornisce statistiche sempre più dettagliate, che consentono di ottenere informazioni davvero molto interessanti sulle abitudini di gioco anche rispetto al resto della community.
Per esempio possiamo vedere come ci piazziamo in termini di obiettivi sbloccati, giochi giocati e serie di giorni in cui abbiamo effettuato l'accesso a Steam rispetto alla media della community di utenti, oppure sapere come è stato ripartito il tempo di gioco tra nuove uscite e giochi più vecchi.
Insomma, si tratta di una lettura davvero molto interessante e ormai una vera e propria tradizione per gli utenti di Steam, dunque vi rimandiamo alla pagina di Steam Replay 2025 per conoscere le vostre statistiche di gioco.