Xbox ha lanciato il Riepilogo Annuale 2024, per farvi ripercorre la vostra carriera di giocatori

Si può ad esempio vedere il tempo di gioco diviso per piattaforma. Interessante il fatto che in questo campo sono elencate diverse voci: Console, PC, Dispositivo mobile e Cloud ; segno inequivocabile della nuova filosofia di Microsoft, ormai completamente aperta verso tutte le piattaforme da cui si può avere accesso ai suoi giochi.

Microsoft ha lanciato il Riepilogo Annuale 2024 per i giocatori Xbox . Come il nome fa capire, serve ad avere una panoramica in numeri di ciò che si è giocato nel corso dell'anno all'interno dell'ecosistema verde. Quindi si può apprendere qual è il gioco più giocato , ottenendo diverse statistiche come tempo di gioco e obiettivi sbloccati.

Tanti numeri

Come sempre sarà interessante vedere le esperienze dei diversi giocatori, che non mancheranno di pubblicarle sui social. Tra gli altri dati viene indicato il mese in cui si è stati più attivi, la posizione per tempo giocato all'interno dell'intero ecosistema e le statistiche relative ai singoli giochi.

In fondo alla pagina trovate anche un video di ringraziamento con protagonista Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft.

Questo il suo messaggio, che ci svela anche quali sono stati i suoi giochi preferiti dell'anno: "Salve, community di Xbox! Mentre ci accingiamo a concludere il 2024, vorrei dedicare qualche minuto per ringraziare ognuno di voi per averlo reso un anno memorabile. Il vostro amore per il gioco continua a ispirarci. Durante l'anno la nostra community ha vissuto traguardi incredibili, momenti indimenticabili e infinite ore di divertimento e trionfo giocando su Xbox. Io ho passato moltissimo tempo a combattere contro Lilith in Diablo IV e a riprendere Fallout 76 con gli amici dopo aver guardato a volontà le serie TV di Amazon. Crediamo nell'importanza di giocare nel modo in cui volete. Perciò, sia che vogliate esplorare nuovi mondi su PC, competere in intense partite multiplayer su console Xbox o semplicemente passare bene il vostro tempo connettendovi con gli amici sui dispositivi mobili, siamo molto contenti che abbiate provato la gioia di giocare nel modo che preferite durante questo anno. Grazie di far parte dell'incredibile Community di Xbox. Vi auguriamo più missioni, vittorie, connessioni e più gioia negli anni a venire. Buon gioco, ci vediamo nel 2025!"

Se vi interessa conoscere le vostre statistiche, andate sulla pagina del Riepilogo Annuale 2024.