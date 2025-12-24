Spyro 4 sarebbe in sviluppo, basandoci su quanto detto da un ex sviluppatore di Toys for Bob

Considerando le tempistiche, non può essere la Reignited Trilogy , pubblicata nel novembre 2018 su PS4 e Xbox One e nel settembre 2019 su PC e Nintendo Switch. Pare più credibile che si tratti di un nuovo gioco.

Secondo un leak, Spyro 4 sarebbe in sviluppo . L'informazione proviene da una pagina LinkedIn di un ex-sviluppatore di Toys for Bob , il quale avrebbe lavorato a un gioco di Spyro non meglio definito fino a marzo 2024.

I progetti di Toys for Bob

Toys for Bob era uno dei molti team di Activision, autore di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash Team Rumble, ma anche studio di supporto per Call of Duty, compresi Warzone, Modern Warfare II e Modern Warfare III.

Nel marzo 2024, però, Toys for Bob è tornato a essere indipendente, separandosi da Activision e quindi da Microsoft, ma secondo i rumor ha comunque stretto un accordo per la produzione di un nuovo gioco basato su una delle IP di Xbox: Spyro 4 quindi potrebbe essere il gioco sul quale la compagnia è al lavoro.

Ricordiamo inoltre che sono circolate delle voci su Spyro 4 per la prima volta cinque anni fa, quando si scoprì che l'artbook ufficiale del gioco Crash Bandicoot 4: It's About Time includeva nuove concept art legate al simpatico drago viola. Ovviamente per ora sono solo rumor e speculazioni: speriamo di poter scoprire presto a cosa sta lavorando Toys for Bob.