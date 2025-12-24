4

Spyro 4 sarebbe in sviluppo, basandoci su quanto detto da un ex sviluppatore di Toys for Bob

Se siete grandi fan di Spyro, sappiate che un quarto capitolo originale potrebbe essere in sviluppo, almeno secondo quanto si può intuire dalla pagina LinkedIn di un ex sviluppatore di Toys for Bob.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/12/2025
Spyro

Secondo un leak, Spyro 4 sarebbe in sviluppo. L'informazione proviene da una pagina LinkedIn di un ex-sviluppatore di Toys for Bob, il quale avrebbe lavorato a un gioco di Spyro non meglio definito fino a marzo 2024.

Considerando le tempistiche, non può essere la Reignited Trilogy, pubblicata nel novembre 2018 su PS4 e Xbox One e nel settembre 2019 su PC e Nintendo Switch. Pare più credibile che si tratti di un nuovo gioco.

I progetti di Toys for Bob

Toys for Bob era uno dei molti team di Activision, autore di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash Team Rumble, ma anche studio di supporto per Call of Duty, compresi Warzone, Modern Warfare II e Modern Warfare III.

Nel marzo 2024, però, Toys for Bob è tornato a essere indipendente, separandosi da Activision e quindi da Microsoft, ma secondo i rumor ha comunque stretto un accordo per la produzione di un nuovo gioco basato su una delle IP di Xbox: Spyro 4 quindi potrebbe essere il gioco sul quale la compagnia è al lavoro.

Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro sono giocabili in streaming su Ubisoft+ Premium Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro sono giocabili in streaming su Ubisoft+ Premium

Ricordiamo inoltre che sono circolate delle voci su Spyro 4 per la prima volta cinque anni fa, quando si scoprì che l'artbook ufficiale del gioco Crash Bandicoot 4: It's About Time includeva nuove concept art legate al simpatico drago viola. Ovviamente per ora sono solo rumor e speculazioni: speriamo di poter scoprire presto a cosa sta lavorando Toys for Bob.

