Teppen chiude i battenti, ma si potrà continuare a giocare offline

In linea di massima, la nuova versione di Teppen permetterà di cimentarsi con le modalità single player già presenti , dunque Story, Hero Stoories e Adventure, nonché di visionare le sequenze di intermezzo, le illustrazioni dei pack e le statistiche precedenti

Per accedere alla nuova modalità offline bisognerà trasferire i dati del proprio profilo entro il 30 marzo: chi non lo farà perderà inevitabilmente i progressi e dovrà ripartire da zero. Attenzione a disinstallare il gioco, perché anche così facendo si perderanno tutti i dati.

Cosa si trasferisce e cosa no

Come sappiamo, dal lancio di Teppen su iOS e Android a oggi il gioco è stato arricchito attraverso numerosi aggiornamenti ed eventi, ma cosa sarà possibile trasferire e cosa no nella versione offline dell'esperienza?

Fra i contenuti che si potrà conservare ci sono carte, hero skin, hero auras, icone, emblemi, musiche, sfondi, anime, sfere segrete, reliquie e cubi, mentre bisognerà rinunciare a oggetti e valute come jewel, zenny, ticket, platinum coin e tutto ciò che non è ancora stato reclamato.