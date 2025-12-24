Teppen chiude i battenti, ma si potrà continuare a giocare offline

Teppen chiude i battenti: il card battler sviluppato da Capcom e prodotto da GungHo Online Entertainment spegnerà i server il prossimo 30 marzo, dopo quasi sette anni di servizio, ma si potrà continuare a giocare offline, seppure con qualche limitazione.
Nell'ambito di un'iniziativa del tutto simile a quella già sperimentata con Puzzle & Dragons, gli sviluppatori pubblicheranno una versione offline di Teppen che consentirà ai giocatori di preservare quantomeno una parte dei propri progressi e dei contenuti sbloccati o acquistati fino a questo momento.
Per accedere alla nuova modalità offline bisognerà trasferire i dati del proprio profilo entro il 30 marzo: chi non lo farà perderà inevitabilmente i progressi e dovrà ripartire da zero. Attenzione a disinstallare il gioco, perché anche così facendo si perderanno tutti i dati.
In linea di massima, la nuova versione di Teppen permetterà di cimentarsi con le modalità single player già presenti, dunque Story, Hero Stoories e Adventure, nonché di visionare le sequenze di intermezzo, le illustrazioni dei pack e le statistiche precedenti
Cosa si trasferisce e cosa no
Come sappiamo, dal lancio di Teppen su iOS e Android a oggi il gioco è stato arricchito attraverso numerosi aggiornamenti ed eventi, ma cosa sarà possibile trasferire e cosa no nella versione offline dell'esperienza?
Fra i contenuti che si potrà conservare ci sono carte, hero skin, hero auras, icone, emblemi, musiche, sfondi, anime, sfere segrete, reliquie e cubi, mentre bisognerà rinunciare a oggetti e valute come jewel, zenny, ticket, platinum coin e tutto ciò che non è ancora stato reclamato.