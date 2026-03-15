Le funzionalità PS5 di The Seven Deadly Sins: Origin presentate con un trailer

Netmarble ha pubblicato un trailer che presenta le funzionalità PS5 di The Seven Deadly Sins: Origin, quando mancano ormai poche ore al lancio ufficiale del gioco, che sarà disponibile non solo sulla console Sony ma anche su PC, iOS e Android.

In primo luogo c'è la grafica, che su PlayStation 5 offrirà una risoluzione a 4K che consente di rappresentare al meglio il colorato e suggestivo open world che fa da sfondo a questa nuova avventura, con i suoi diversi scenari e i tanti personaggi differenti.

In secondo luogo The Seven Deadly Sins: Origin sfrutterà le peculiarità del controller DualSense, aggiungendo spessore ai combattimenti in tempo reale grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, come da tradizione per i giochi che girano su PS5.

Naturalmente sarà interessante scoprire anche quali saranno le caratteristiche delle altre versioni del titolo prodotto da Netmarble, in particolare le riduzioni mobile per i dispositivi iOS e Android.