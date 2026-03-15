Le funzionalità PS5 di The Seven Deadly Sins: Origin presentate con un trailer

Netmarble ha pubblicato un trailer che presenta le funzionalità PS5 di The Seven Deadly Sins: Origin, quando mancano ormai poche ore al lancio ufficiale del gioco, che sarà disponibile non solo sulla console Sony ma anche su PC, iOS e Android.
In primo luogo c'è la grafica, che su PlayStation 5 offrirà una risoluzione a 4K che consente di rappresentare al meglio il colorato e suggestivo open world che fa da sfondo a questa nuova avventura, con i suoi diversi scenari e i tanti personaggi differenti.
In secondo luogo The Seven Deadly Sins: Origin sfrutterà le peculiarità del controller DualSense, aggiungendo spessore ai combattimenti in tempo reale grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, come da tradizione per i giochi che girano su PS5.
Naturalmente sarà interessante scoprire anche quali saranno le caratteristiche delle altre versioni del titolo prodotto da Netmarble, in particolare le riduzioni mobile per i dispositivi iOS e Android.
Una serie di culto
Annunciato ben quattro anni fa, The Seven Deadly Sins: Origin punta a riportare su PC, console e mobile una saga che ha superato i 55 milioni di copie vendute a livello internazionale, con una nuova storia che tuttavia si svolge all'interno di un'ambientazione ben nota ai fan.
Nei panni di Tristan, principe del regno di Liones, ci troveremo ad affrontare una missione cruciale per riportare l'equilibrio nel continente di Britannia, precipitato nel caos per via di una misteriosa collisione spazio-temporale che ha alterato la realtà, mescolando epoche e dimensioni diverse.