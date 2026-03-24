The Seven Deadly Sins: Origin ha un trailer di lancio live action

Netmarble ha pubblicato un trailer di lancio live action per The Seven Deadly Sins: Origin, il nuovo e ambizioso capitolo della celebre serie che qui viene appunto promosso utilizzando attori in carne e ossa che si "miscelano" ai personaggi digitali del gioco.

Il messaggio che passa dal video è molto chiaro, con l'esperienza di Origin che fornisce alle persone una via d'uscita da una quotidianità magari complicata, verso un mondo potenzialmente meraviglioso e pronto a coinvolgerle in mille avventure.

È così che sogni da tempo sopiti finalmente si realizzano, e i protagonisti del trailer si ritrovano a partire per il mondo di The Seven Deadly Sins, lasciandosi coinvolgere dalle atmosfere di una nuova avventura nel mondo di Britannia che promette grandi cose.

Pur in ritardo di qualche giorno rispetto al lancio effettivo del gioco, avvenuto la settimana scorsa, non c'è dubbio che il trailer live action realizzato da Netmarble tocchi i tasti giusti, puntando a risvegliare l'entusiasmo fra i tanti appassionati della serie.