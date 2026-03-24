The Seven Deadly Sins: Origin ha un trailer di lancio live action

Netmarble ha pubblicato un trailer di lancio live action per The Seven Deadly Sins: Origin, il nuovo e ambizioso capitolo della celebre serie che qui viene appunto promosso utilizzando attori in carne e ossa che si "miscelano" ai personaggi digitali del gioco.
Il messaggio che passa dal video è molto chiaro, con l'esperienza di Origin che fornisce alle persone una via d'uscita da una quotidianità magari complicata, verso un mondo potenzialmente meraviglioso e pronto a coinvolgerle in mille avventure.
È così che sogni da tempo sopiti finalmente si realizzano, e i protagonisti del trailer si ritrovano a partire per il mondo di The Seven Deadly Sins, lasciandosi coinvolgere dalle atmosfere di una nuova avventura nel mondo di Britannia che promette grandi cose.
Pur in ritardo di qualche giorno rispetto al lancio effettivo del gioco, avvenuto la settimana scorsa, non c'è dubbio che il trailer live action realizzato da Netmarble tocchi i tasti giusti, puntando a risvegliare l'entusiasmo fra i tanti appassionati della serie.
Benvenuti a Britannia
Annunciato quattro anni or sono, The Seven Deadly Sins: Origin ha impiegato forse più del previsto per arrivare al debutto, ma immaginiamo che le tempistiche siano legate appunto alle ambizioni di questo capitolo, dotato di un'ampia struttura open world.
L'ambientazione di Britannia viene utilizzata in questo caso per fare da sfondo a una trama ricca di elementi inediti per la serie, in cui il giovane Tristan viene chiamato a ristabilire l'ordine dopo la comparsa di una misteriosa frattura fra spazio e tempo.
Tale espediente narrativo ha consentito agli autori di attingere all'immaginario di The Seven Deadly Sins e di portare nel gioco molti dei suoi personaggi più iconici, confezionando una storia in grado di appassionare tanto i fan quanto i nuovi utenti.