Crimson Desert batte Resident Evil Requiem e Mario Kart e conquista la classifica UK

Che Crimson Desert stesse registrando ottimi numeri era già chiaro, ma ora arriva un'ulteriore conferma: il titolo di Pearl Abyss ha conquistato la vetta della classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito, imponendosi sul resto della concorrenza nella sua settimana di debutto.
Al contrario, Resident Evil Requiem, dopo tre settimane al comando, ha registrato un calo fisiologico delle vendite e ha abbandonato il podio, scivolando direttamente al quarto posto. In seconda posizione troviamo EA Sports FC 26, protagonista di una rimonta impressionante con un balzo di dodici posizioni, mentre Mario Kart World si accomoda sul terzo gradino del podio.
Chi sale e chi scende
Crimson Desert, forte dei suoi 3 milioni di copie vendute in cinque giorni, è l'unica vera novità di peso della settimana. La classifica, però, ha visto diversi movimenti interessanti: oltre alla risalita di EA Sports FC 26, anche Monster Hunter Wilds e Call of Duty: Black Ops 7 tornano in top 10 dopo un lungo periodo di assenza. Al contrario, WWE 2K26 e Pokémon Pokopia perdono una posizione ciascuno, piazzandosi rispettivamente al quinto e al sesto posto.
Di seguito trovate la top 20 del mercato inglese aggiornata al 21 marzo (tra parentesi la posizione nella settimana precedente):
- Crimson Desert (nuovo)
- EA Sports FC 26 (14)
- Mario Kart World (2)
- Resident Evil Requiem (1)
- WWE 2K26 (3)
- Pokémon Pokopia (4)
- Monster Hunter Wilds (11)
- Call of Duty: Black Ops 7 (31)
- Leggende Pokémon: Z-A (5)
- F1 25 (nd)
- Minecraft (13)
- Animal Crossing: New Horizons (9)
- Donkey Kong Bananza (12)
- Split Fiction (nd)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (39)
- Sonic Racing: Crossworlds (nd)
- Grand Theft Auto V (15)
- Mario Kart 8 Deluxe (16)
- The Sims 4: Enchanted by Nature (nd)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (17)