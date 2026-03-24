Crimson Desert batte Resident Evil Requiem e Mario Kart e conquista la classifica UK

Che Crimson Desert stesse registrando ottimi numeri era già chiaro, ma ora arriva un'ulteriore conferma: il titolo di Pearl Abyss ha conquistato la vetta della classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito, imponendosi sul resto della concorrenza nella sua settimana di debutto.

Al contrario, Resident Evil Requiem, dopo tre settimane al comando, ha registrato un calo fisiologico delle vendite e ha abbandonato il podio, scivolando direttamente al quarto posto. In seconda posizione troviamo EA Sports FC 26, protagonista di una rimonta impressionante con un balzo di dodici posizioni, mentre Mario Kart World si accomoda sul terzo gradino del podio.