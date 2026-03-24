Le vendite di Crimson Desert hanno raggiunto un nuovo traguardo

"Siamo grati di annunciare che Crimson Desert ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo ", si legge nel comunicato del team di sviluppo. "A tutti coloro che sono entrati in Pywel e hanno condiviso questo viaggio con noi: grazie."

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert ha venduto tre milioni di copie , raggiungendo l'importante traguardo in meno di una settimana: un risultato davvero notevole per il gioco, che punta probabilmente a totalizzare numeri ancora più alti.

Nessun contraccolpo, dunque

Sebbene i primi voti di Crimson Desert abbiano fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa, a quanto pare ci troviamo di fronte a uno dei quei casi in cui la critica ha avuto un ruolo relativamente marginale nell'influenzare le vendite di un gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A questo punto sarà interessante capire fin dove il titolo di Pearl Abyss riuscirà a spingersi, complice il lavoro che il team sta facendo per migliorare l'esperienza, anche e soprattutto sulla base del feedback degli utenti.