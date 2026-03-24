Le vendite di Crimson Desert hanno raggiunto un nuovo traguardo

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert ha venduto tre milioni di copie, raggiungendo l'importante traguardo in meno di una settimana: un risultato davvero notevole per il gioco, che punta probabilmente a totalizzare numeri ancora più alti.
"Siamo grati di annunciare che Crimson Desert ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo", si legge nel comunicato del team di sviluppo. "A tutti coloro che sono entrati in Pywel e hanno condiviso questo viaggio con noi: grazie."
"Il vostro feedback ci aiuta a migliorare l'esperienza e continueremo a lavorare per rendere il percorso che ci aspetta ancora più piacevole per i nostri giocatori", si conclude il messaggio dello studio.
Ad accompagnare l'annuncio troviamo un artwork che mette ancora una volta in evidenza la vastità dell'open world di Crimson Desert, senza dubbio uno degli elementi che più hanno attirato l'attenzione degli utenti, contribuendo a questo successo.
Nessun contraccolpo, dunque
Sebbene i primi voti di Crimson Desert abbiano fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa, a quanto pare ci troviamo di fronte a uno dei quei casi in cui la critica ha avuto un ruolo relativamente marginale nell'influenzare le vendite di un gioco.
A questo punto sarà interessante capire fin dove il titolo di Pearl Abyss riuscirà a spingersi, complice il lavoro che il team sta facendo per migliorare l'esperienza, anche e soprattutto sulla base del feedback degli utenti.