1

Le vendite di Crimson Desert hanno raggiunto un nuovo traguardo

Pearl Abyss ha aggiornato ufficialmente i dati relativi alle vendite di Crimson Desert, che in meno di una settimana è riuscito a raggiungere un nuovo traguardo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Articoli News Video Immagini

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert ha venduto tre milioni di copie, raggiungendo l'importante traguardo in meno di una settimana: un risultato davvero notevole per il gioco, che punta probabilmente a totalizzare numeri ancora più alti.

"Siamo grati di annunciare che Crimson Desert ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo", si legge nel comunicato del team di sviluppo. "A tutti coloro che sono entrati in Pywel e hanno condiviso questo viaggio con noi: grazie."

"Il vostro feedback ci aiuta a migliorare l'esperienza e continueremo a lavorare per rendere il percorso che ci aspetta ancora più piacevole per i nostri giocatori", si conclude il messaggio dello studio.

Crimson Desert: la recensione di un open world gigantesco, ma a tratti goffo Crimson Desert: la recensione di un open world gigantesco, ma a tratti goffo

Ad accompagnare l'annuncio troviamo un artwork che mette ancora una volta in evidenza la vastità dell'open world di Crimson Desert, senza dubbio uno degli elementi che più hanno attirato l'attenzione degli utenti, contribuendo a questo successo.

Nessun contraccolpo, dunque

Sebbene i primi voti di Crimson Desert abbiano fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa, a quanto pare ci troviamo di fronte a uno dei quei casi in cui la critica ha avuto un ruolo relativamente marginale nell'influenzare le vendite di un gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

A questo punto sarà interessante capire fin dove il titolo di Pearl Abyss riuscirà a spingersi, complice il lavoro che il team sta facendo per migliorare l'esperienza, anche e soprattutto sulla base del feedback degli utenti.

#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le vendite di Crimson Desert hanno raggiunto un nuovo traguardo