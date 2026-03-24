Crimson Desert sta ricevendo un’ondata di recensioni positive su Steam dopo la patch che migliora i controlli

Sembra che molti utenti abbiano apprezzato lo sforzo e la rapidità con cui il team di Pearl Abyss è intervenuto per semplificare il sistema di comandi di Crimson Desert. Nel giro di poco tempo, le recensioni su Steam sono infatti passate da "nella media" a "perlopiù positive", con circa il 75% di valutazioni favorevoli sulle oltre 43.000 pubblicate.
Al lancio, il gioco aveva registrato numeri notevoli su Steam, ma i pareri erano piuttosto contrastanti: tra i punti a sfavore in tanti puntavano il dito contro un sistema di controlli giudicato inutilmente complesso e macchinoso, tanto da incidere negativamente sull'esperienza complessiva.
Un primo passo nella direzione giusta
Il messaggio, però, pare essere arrivato forte e chiaro agli sviluppatori, che nei giorni scorsi hanno promesso una revisione generale dei comandi sia su controller sia su mouse e tastiera. Un primo passo in questa direzione è arrivato con la patch 1.00.03, pubblicata nella giornata di ieri, che introduce già alcune migliorie alla reattività dei comandi e la gestione dei menu.
Restano comunque diverse critiche rivolte ad altri aspetti della produzione: dalla trama considerata piuttosto blanda (tanto che stando alcune indiscrezioni parlano di una storia messa in piedi all'ultimo minuto) a un livello di sfida altalenante, fino alla sensazione che il gioco voglia essere molte cose contemporaneamente senza riuscire davvero a eccellere in nessuna. In tanti inoltre si stanno lamentando per via delle limitazioni delle cavalcature.