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Crimson Desert sta ricevendo un’ondata di recensioni positive su Steam dopo la patch che migliora i controlli

Il primo intervento degli sviluppatori per sistemare il sistema di controlli di Crimson Desert ha fatto centro, a giudicare dalle tante recensioni positive pubblicate su Steam.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/03/2026
Kliff, il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
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Sembra che molti utenti abbiano apprezzato lo sforzo e la rapidità con cui il team di Pearl Abyss è intervenuto per semplificare il sistema di comandi di Crimson Desert. Nel giro di poco tempo, le recensioni su Steam sono infatti passate da "nella media" a "perlopiù positive", con circa il 75% di valutazioni favorevoli sulle oltre 43.000 pubblicate.

Al lancio, il gioco aveva registrato numeri notevoli su Steam, ma i pareri erano piuttosto contrastanti: tra i punti a sfavore in tanti puntavano il dito contro un sistema di controlli giudicato inutilmente complesso e macchinoso, tanto da incidere negativamente sull'esperienza complessiva.

Un primo passo nella direzione giusta

Il messaggio, però, pare essere arrivato forte e chiaro agli sviluppatori, che nei giorni scorsi hanno promesso una revisione generale dei comandi sia su controller sia su mouse e tastiera. Un primo passo in questa direzione è arrivato con la patch 1.00.03, pubblicata nella giornata di ieri, che introduce già alcune migliorie alla reattività dei comandi e la gestione dei menu.

Crimson Desert ora gira anche sulle GPU Arc di Intel Crimson Desert ora gira anche sulle GPU Arc di Intel

Restano comunque diverse critiche rivolte ad altri aspetti della produzione: dalla trama considerata piuttosto blanda (tanto che stando alcune indiscrezioni parlano di una storia messa in piedi all'ultimo minuto) a un livello di sfida altalenante, fino alla sensazione che il gioco voglia essere molte cose contemporaneamente senza riuscire davvero a eccellere in nessuna. In tanti inoltre si stanno lamentando per via delle limitazioni delle cavalcature.

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