Crimson Desert sta ricevendo un’ondata di recensioni positive su Steam dopo la patch che migliora i controlli

Sembra che molti utenti abbiano apprezzato lo sforzo e la rapidità con cui il team di Pearl Abyss è intervenuto per semplificare il sistema di comandi di Crimson Desert. Nel giro di poco tempo, le recensioni su Steam sono infatti passate da "nella media" a "perlopiù positive", con circa il 75% di valutazioni favorevoli sulle oltre 43.000 pubblicate.

Al lancio, il gioco aveva registrato numeri notevoli su Steam, ma i pareri erano piuttosto contrastanti: tra i punti a sfavore in tanti puntavano il dito contro un sistema di controlli giudicato inutilmente complesso e macchinoso, tanto da incidere negativamente sull'esperienza complessiva.