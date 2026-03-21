I comandi di Crimson Desert sono troppo complicati? È In arrivo una patch per semplificarli

Su un punto, però, molti giocatori sembrano concordare: il sistema di comandi non è affatto immediato , anzi, per alcuni è addirittura inutilmente complesso e frustrante . Se vi ritrovate in questa categoria, Pearl Abyss invita alla calma: è in arrivo una patch dedicata proprio a semplificare i controlli.

Dopo un'attesa durata anni, Crimson Desert è finalmente arrivato sugli scaffali e, come prevedibile, sta dividendo il pubblico: c'è chi ne apprezza la quantità di attività e sistemi di gioco, e chi invece lo trova deludente sul fronte narrativo o poco rifinito in alcuni aspetti.

Il team ha recepito il messaggio

La conferma arriva da un post pubblicato sui social dagli sviluppatori, che affermano di aver ricevuto "forte e chiaro" il feedback sui comandi e su altri elementi del gioco.

"Fin dal lancio, abbiamo ascoltato attentamente i vostri feedback e stiamo facendo del nostro meglio per migliorare il gioco", si legge nel messaggio. "In particolare, siamo consapevoli del disagio che molti giocatori hanno riscontrato con i comandi e stiamo attualmente preparando una patch per risolvere questo problema."

"Vogliamo anche scusarci per non aver offerto ai giocatori che utilizzano tastiera e mouse un'esperienza soddisfacente. Prendiamo molto seriamente i vostri feedback e stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza il più rapidamente possibile."

Pearl Abyss al momento non ha offerto una stima circa la pubblicazione della patch legata al sistema di controllo né in che modo vuole migliorarlo o in quali casi specifici. A ogni modo pare che l'aggiornamento verrà pubblicato in tempi brevi, quindi probabilmente non dovremo attendere a a lungo per saperlo.