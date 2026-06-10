Si chiude il supporto per Assassin's Creed Shadows: ecco quando arriverà l'aggiornamento finale

Ubisoft ha confermato che il prossimo 16 giugno pubblicherà l'aggiornamento conclusivo di Assassin's Creed Shadows , chiudendo di fatto il ciclo di contenuti aggiuntivi per il gioco. Sebbene in futuro possano essere distribuiti eventuali patch correttive, l'azienda ha definito il Title Update 1.1.11 come "l'ultimo aggiornamento" importante, a soli 15 mesi dal lancio sul mercato.

Supporto limitato

La notizia è stata accolta con una certa freddezza da parte della community, che ha notato come il supporto post lancio sia stato inferiore a quello di Assassin's Creed Valhalla, il capitolo precedente. Nel corso del suo primo anno di vita, Shadows ha ricevuto un'unica espansione, Claws of Awaji, prima che Ubisoft decidesse di avviarne la fase conclusiva.

Va considerato che un paragone diretto con Valhalla risulta molto complesso da fare: quest'ultimo è uscito nel 2020, in pieno periodo di lockdown, beneficiando di un momento storico in cui il consumo di videogiochi domestici era ai massimi storici. Tuttavia, pesano anche altri fattori. Le voci di un'espansione cooperativa cancellata, che avrebbe dovuto portare avanti la storia del gioco, hanno lasciato l'amaro in bocca a molti giocatori, desiderosi di approfondire le vicende dei protagonisti.

Inoltre, il fatto che Ubisoft non comunichi i dati di vendita da quasi un anno suggerisce che Shadows potrebbe non aver raggiunto i numeri necessari per giustificare un supporto a lungo termine, specialmente con l'imminente arrivo dell'atteso Assassin's Creed Black Flag Resynced e, successivamente, del capitolo a tema stregoneria, Hexe.

Il malcontento è palpabile nelle discussioni online. Su Reddit, in un lungo thread dedicato all'ultimo aggiornamento, l'utente galaxyadmirer ha commentato: "Non riesco ancora a credere che il gioco sia finito così. Dopo tutto questo tempo ad aspettare un'ambientazione in Giappone, è semplicemente arrivato e passato". Un'opinione condivisa dall'utente ShawshankException, che ha aggiunto: "Delusione è un eufemismo. La storia è finita nell'esatto momento in cui si faceva interessante e poi è stata completamente ignorata nel DLC".

In chiusura, non è mancata una piccola anticipazione da parte degli sviluppatori. Simon Lemay-Comtois, assistant game director di Shadows, ha dichiarato che "una marea nera sta per arrivare in Giappone", un evidente gioco di parole che suggerisce come questo aggiornamento finale fungerà in qualche modo da ponte o da richiamo per l'imminente Black Flag Resynced. Resta solo da vedere se, in questa cornice, ci sarà spazio per un'ultima, breve avventura dedicata a Naoe e Yasuke.