L'update finale di Assassin's Creed Shadows è enorme: una nuova missione della storia e contenuti endgame

Ubisoft ha pubblicato un video dedicato all' aggiornamento finale di Assassin's Creed Shadows , in arrivo domani, 16 giugno , su tutte le piattaforme. Si tratta di un modo decisamente ricco per concludere il supporto post‑lancio: l'update è infatti più corposo di quanto molti si aspettassero.

Attività endgame, contenuti crossover con Black Flag Resynced e prestazioni migliorate su Switch 2

Tra le novità più rilevanti c'è l'introduzione dei Domini, una nuova attività endgame legata all'Animus. Si tratta di cinque simulazioni inedite, ciascuna suddivisa in dieci livelli di sfida, pensate per mettere alla prova le build dei giocatori. Aumentando la difficoltà entrano in gioco modificatori sempre più severi, che costringono a ripensare equipaggiamento e strategie: ciò che funziona in un Domain potrebbe fallire nel successivo.

Completare le prove permette di ottenere decine di nuovi outfit, armi, amuleti e incisioni, incluse versioni remixate di equipaggiamenti già noti agli utenti dell'Animus. A introdurci alle sfide è MOD, un hacker degli Assassini che gestisce anche un negozio dedicato, dove acquistare set da endgame, nuove incisioni e abilità pensate per affrontare i livelli più impegnativi.

Arrivano inoltre due nuovi Progetti crossover nell'Animus HUB, chiamati Riptides e Undertow, che permettono di sbloccare ulteriori outfit, armi e oggetti a tema. Per attivarli è necessario completare le Anomalie e progredire nelle relative ricompense, seguendo la struttura dei Progetti già pubblicati. Entrambi includono contenuti dedicati sia a Shadows sia a Black Flag Resynced - con l'eccezione di Nintendo Switch 2.

Chiude il pacchetto una lunga lista di correzioni e miglioramenti, consultabile sul sito ufficiale di Assassin's Creed Shadows. Tra gli interventi più rilevanti spiccano ulteriori ottimizzazioni per Nintendo Switch 2, con miglioramenti alle performance lato GPU.