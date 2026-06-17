La storia di Assassin's Creed Shadows non è stata apprezzata quanto Ubisoft sperava

Ubisoft ha ammesso che la storia di Assassin's Creed Shadows non è stata apprezzata quanto sperava: sebbene il gioco sia stato valutato positivamente per via della sua direzione artistica e della notevole ricostruzione del Giappone feudale, ci sono elementi narrativi che hanno deluso i fan della serie.
In particolare la gestione del finale della campagna, che lasciava intendere l'arrivo di espansioni che non si sono poi concretizzate, quantomeno nella misura inizialmente ipotizzata, con solo l'aggiornamento finale Black Tides che sembra proverà a rispondere a queste critiche.
Alla fine la questione è legata sempre alla trama del presente e ai retroscena relativi agli Isu, la razza dei precursori che ha posto le basi per l'universo di Assassin's Creed: aspetti su cui i creativi Ubisoft sono impantanati ormai da tempo, e su cui non sono stati compiuti sostanziali passi in avanti.
Come detto, Black Tides proverà a metterci una pezza, puntando anche a collegare la trama di Shadows con quella dell'ormai imminente remake di Assassin's Creed: Black Flag, che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 luglio.
Un ultimo contenuto per rimediare
"Dobbiamo riconoscere che alcuni elementi della storia di Assassin's Creed Shadows non hanno trovato il riscontro nella community che speravamo," ha dichiarato l'associate director Simon Lemay-Comtois in un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale.
"Per questo stiamo prendendo quegli aspetti e quei feedback e stiamo cercando di utilizzarli nel modo migliore possibile in questo capitolo finale. Spero che la community sia soddisfatta del punto in cui lasciamo i nostri due protagonisti e, auspicabilmente, che si entusiasmi ancora di più per l'arrivo di Black Flag Resynced."
"Anch'io sono un giocatore e molto spesso condivido i sentimenti della community", ha proseguito Lemay-Comtois. "Quando sento dire cose come 'dateci più contenuti sui Templari!' oppure 'dateci più motivi per creare build dell'equipaggiamento', non faccio fatica a essere d'accordo e a cercare di correggere, aggiungere o modificare elementi per rispondere a quei feedback."
"Black Tides, che rappresenta la nostra missione narrativa finale per Naoe e Yasuke, è il modo in cui spalanchiamo quella porta e aggiungiamo più contenuti incentrati sui Templari per concludere la storia. Se desiderate contenuti sui Templari e collegamenti approfonditi con la lore della serie, non vorrete perdervelo."
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