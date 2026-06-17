La storia di Assassin's Creed Shadows non è stata apprezzata quanto Ubisoft sperava

Ubisoft ha ammesso che la storia di Assassin's Creed Shadows non è stata apprezzata quanto sperava: sebbene il gioco sia stato valutato positivamente per via della sua direzione artistica e della notevole ricostruzione del Giappone feudale, ci sono elementi narrativi che hanno deluso i fan della serie.

In particolare la gestione del finale della campagna, che lasciava intendere l'arrivo di espansioni che non si sono poi concretizzate, quantomeno nella misura inizialmente ipotizzata, con solo l'aggiornamento finale Black Tides che sembra proverà a rispondere a queste critiche.

Alla fine la questione è legata sempre alla trama del presente e ai retroscena relativi agli Isu, la razza dei precursori che ha posto le basi per l'universo di Assassin's Creed: aspetti su cui i creativi Ubisoft sono impantanati ormai da tempo, e su cui non sono stati compiuti sostanziali passi in avanti.

Come detto, Black Tides proverà a metterci una pezza, puntando anche a collegare la trama di Shadows con quella dell'ormai imminente remake di Assassin's Creed: Black Flag, che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 luglio.