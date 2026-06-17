Trapelano le immagini di Lenovo Yoga Pro 9n: sarà uno dei primi notebook ad adottare NVIDIA RTX Spark

La struttura sarebbe realizzata interamente in alluminio con finitura Thunder Gray , mentre il display OLED avrebbe una diagonale di 15" .

Secondo quanto emerso, Lenovo avrebbe scelto un approccio molto conservativo sul piano estetico . Il nuovo modello manterrebbe infatti un design molto simile alle versioni già disponibili con processori Intel e AMD.

Ulteriori dettagli sul design del laptop Lenovo con RTX Spark

Sulla scocca trova posto una sezione rialzata che integra una videocamera a infrarossi compatibile con Windows Hello per il riconoscimento facciale. Lenovo avrebbe inoltre previsto un sistema audio composto da sei altoparlanti, con quattro woofer e due tweeter, supportato dalle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision. Lo schermo dovrebbe inoltre beneficiare della certificazione PureSight Pro.

Tra gli elementi più particolari emerge uno spazio magnetico dedicato alla Yoga Pen Gen 2. La penna potrà essere agganciata al notebook e utilizzata anche in combinazione con il touchpad per attività creative, disegno e produttività avanzata.

La dotazione di connessioni appare completa e comprende una porta HDMI, due USB-A, due USB-C con velocità fino a 10 Gbps, un connettore audio da 3,5 mm e uno slot SD a dimensioni standard.