Trapelano le immagini di Lenovo Yoga Pro 9n: sarà uno dei primi notebook ad adottare NVIDIA RTX Spark

Dopo la presentazione della piattaforma RTX Spark durante il Computex 2026, iniziano a emergere i primi dettagli sui notebook che adotteranno la nuova tecnologia NVIDIA. Tra questi figura il Lenovo Yoga Pro 9n, dispositivo apparso online attraverso immagini e informazioni non ancora ufficiali che ne anticipano il debutto sul mercato.
Secondo quanto emerso, Lenovo avrebbe scelto un approccio molto conservativo sul piano estetico. Il nuovo modello manterrebbe infatti un design molto simile alle versioni già disponibili con processori Intel e AMD.
La struttura sarebbe realizzata interamente in alluminio con finitura Thunder Gray, mentre il display OLED avrebbe una diagonale di 15".
Ulteriori dettagli sul design del laptop Lenovo con RTX Spark
Sulla scocca trova posto una sezione rialzata che integra una videocamera a infrarossi compatibile con Windows Hello per il riconoscimento facciale. Lenovo avrebbe inoltre previsto un sistema audio composto da sei altoparlanti, con quattro woofer e due tweeter, supportato dalle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision. Lo schermo dovrebbe inoltre beneficiare della certificazione PureSight Pro.
Tra gli elementi più particolari emerge uno spazio magnetico dedicato alla Yoga Pen Gen 2. La penna potrà essere agganciata al notebook e utilizzata anche in combinazione con il touchpad per attività creative, disegno e produttività avanzata.
La dotazione di connessioni appare completa e comprende una porta HDMI, due USB-A, due USB-C con velocità fino a 10 Gbps, un connettore audio da 3,5 mm e uno slot SD a dimensioni standard.
Le caratteristiche hardware del laptop Lenovo con RTX Spark
Il notebook dovrebbe utilizzare la variante N1X, considerata la versione più potente della famiglia RTX Spark. La configurazione prevede una CPU ARM sviluppata da NVIDIA in collaborazione con MediaTek, composta da 20 core suddivisi tra dieci Cortex-X925 ad alte prestazioni e dieci Cortex-A725 orientati all'efficienza energetica.
Sul fronte grafico sarebbe presente una GPU basata sull'architettura Blackwell con 6.144 CUDA Core e Tensor Core di quinta generazione. A completare la configurazione troviamo fino a 128 GB di memoria unificata e una potenza dedicata all'IA. Ll Lenovo Yoga Pro 9n sembra, dunque, vicino all'annuncio ufficiale. Tuttavia, le prime disponibilità commerciali potrebbero arrivare soltanto verso la fine dell'anno.
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