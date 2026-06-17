Pokémon Champions regala 100 Coupon Rapidi con un codice promozionale

Di tanto in tanto The Pokémon Company e Game Freak premiano la community con qualche regalo. Questa volta tocca ai giocatori di Pokémon Champions, che possono ottenere gratuitamente 100 Coupon Rapidi.
Per riscattarli basta inserire il codice HAJ1MAR1G1FT nella sezione Dono Segreto. Una volta avviato il gioco, dalla schermata principale selezionate l'icona Altri menu in basso a destra, quindi Dono Segreto e immettete la password. Il regalo sarà disponibile fino al 31 agosto.
In regalo anche MegaRaichu per inaugurare la nuova stagione competitiva
I Coupon Rapidi riducono di un'ora il tempo di attesa necessario per ottenere un nuovo ingaggio dal Pascolo, accelerando così il ritmo con cui è possibile testare o acquisire nuovi Pokémon. Un bonus particolarmente utile, soprattutto considerando che oggi è iniziata la Stagione M‑3, accompagnata dall'aggiunta di nuovi Pokémon ammessi alle Lotte Competitive.
Non solo: da oggi Pokémon Champions è disponibile anche su dispositivi mobile iOS e Android. Per festeggiare il lancio, fino al 2 settembre tutti i giocatori possono riscattare dalla casella di posta interna un Raichu insieme alle Raichuite X e Raichuite Y, che permettono di farlo megaevolvere in MegaRaichu X o MegaRaichu Y durante le lotte.
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