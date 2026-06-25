I download di Pokémon Champions hanno raggiunto un grande traguardo

Come sappiamo, lo strategico sviluppato da The Pokémon Works è stato lanciato lo scorso aprile su Nintendo Switch ma è disponibile da alcuni giorni anche su iOS e Android , cosa che ha chiaramente spinto i numeri dell'esperienza, facendole superare quota dieci milioni di download.

"Il numero di download di Pokémon Champions ha superato i 10 milioni in tutto il mondo!", si legge nel messaggio pubblicato sul profilo social ufficiale. "Per celebrare questo traguardo, abbiamo deciso di regalare 100 coupon veloci . Ricevili dalla casella di posta nel gioco!"

Pokémon Champions ha totalizzato oltre 10 milioni di download , raggiungendo dunque un notevole traguardo che The Pokémon Company ha pensato bene di celebrare regalando a tutti i giocatori delle ricompense extra.

Una formula che funziona

Se avete letto la nostra recensione di Pokémon Champions, saprete che siamo rimasti colpiti in positivo da questa inaspettata esperienza free-to-play, capace di tradurre l'impianto tipico delle battaglie fra Pokémon in un contesto nuovo, più veloce e "a misura di mobile" ma non per questo banale.

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Trattandosi inoltre di una produzione fondamentalmente live service, il gioco sta ricevendo e continuerà a ricevere importanti aggiornamenti e contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire, migliorare e potenziare il pacchetto nel corso del tempo.