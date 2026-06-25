I download di Pokémon Champions hanno raggiunto un grande traguardo

Pokémon Champions ha totalizzato oltre 10 milioni di download, raggiungendo dunque un notevole traguardo che The Pokémon Company ha pensato bene di celebrare regalando a tutti i giocatori delle ricompense extra.
"Il numero di download di Pokémon Champions ha superato i 10 milioni in tutto il mondo!", si legge nel messaggio pubblicato sul profilo social ufficiale. "Per celebrare questo traguardo, abbiamo deciso di regalare 100 coupon veloci. Ricevili dalla casella di posta nel gioco!"
Come sappiamo, lo strategico sviluppato da The Pokémon Works è stato lanciato lo scorso aprile su Nintendo Switch ma è disponibile da alcuni giorni anche su iOS e Android, cosa che ha chiaramente spinto i numeri dell'esperienza, facendole superare quota dieci milioni di download.
Sembra dunque che l'esperimento messo in piedi da The Pokémon Company abbia finora riscosso un ottimo successo, sebbene forse il formato free-to-play lasciasse immaginare un riscontro ancora maggiore.
Una formula che funziona
Se avete letto la nostra recensione di Pokémon Champions, saprete che siamo rimasti colpiti in positivo da questa inaspettata esperienza free-to-play, capace di tradurre l'impianto tipico delle battaglie fra Pokémon in un contesto nuovo, più veloce e "a misura di mobile" ma non per questo banale.
Trattandosi inoltre di una produzione fondamentalmente live service, il gioco sta ricevendo e continuerà a ricevere importanti aggiornamenti e contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire, migliorare e potenziare il pacchetto nel corso del tempo.
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