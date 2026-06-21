Le battaglie di Pokémon Champions durano poco e il producer spiega perché

Pokémon Champions è il gioco competitivo di The Pokémon Company e permette di creare un team, giocare online e scalare le classifiche.

Perché le battaglie di Pokémon Champions durano meno

Famitsu ha domandato, secondo la traduzione di NintendoEverything: "Sembrano esserci molti elementi progettati per accorciare la durata di una singola partita, come la riduzione della durata delle animazioni per le variazioni di statistiche e per le mosse continuative, oltre alla possibilità di arrendersi in qualsiasi momento. Ci spiegherebbe la logica alla base di questa scelta?"

Ecco la risposta in formato integrale: "Ridurre il tempo di gioco è stato uno dei nostri obiettivi principali fin dall'inizio dello sviluppo. In Pokémon Unite - un titolo a cui ho lavorato in precedenza come produttore - siamo riusciti a ridurre una singola partita da 30 a 10 minuti, ma c'era ancora chi pensava che fosse comunque troppo lunga. Di conseguenza, in questo gioco puntavamo a raggiungere una media di 5 minuti, in modo che, indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta, si potesse continuare a lottare subito dopo. Abbiamo quindi esaminato attentamente molti aspetti per accorciare i tempi."

"Tuttavia, questo gioco non è una semplice simulazione: per noi era fondamentale mostrare i Pokémon in modo vivace e attivo. Per farlo, abbiamo reso le animazioni delle mosse visivamente d'impatto, eliminando al contempo tutto ciò che era ridondante, e abbiamo ridotto l'intervallo tra i turni al punto che il testo fosse appena leggibile. Abbiamo anche semplificato gli effetti continuativi e permesso che determinati eventi accadessero simultaneamente, come l'attivazione di "Prepotenza" nelle Lotte in Doppio."

"Inoltre, la "possibilità di arrendersi in qualsiasi momento" è stata ritenuta necessaria, quindi abbiamo proceduto con il suo sviluppo anche se ha comportato un notevole carico di lavoro per gli ingegneri dei server. Di conseguenza, la durata media di una partita è attualmente di 4 minuti; siamo quindi riusciti a renderla ancora più breve del nostro obiettivo originale e abbiamo visto il riscontro dei nostri sforzi nei giocatori che dicono felici: "Non riesco più a smettere"."

Ricordiamo infine che da alcuni giorni Pokémon Champions è disponibile su mobile, oltre che su Nintendo Switch.