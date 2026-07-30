Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 torna a mostrarsi con un trailer dedicato ai due Snake

I due titoli sono ambientati in periodi storici molto distanti, ma legati dai rapporti, dai contrasti e dalle ideologie dei loro personaggi. Peace Walker ci porta in Costa Rica nel 1974, durante l'ascesa di Big Boss come mercenario; Guns of the Patriots è invece ambientato quarant'anni dopo, nel 2014, raccontando l'ultima, estenuante missione di Snake per fermare Liquid Snake / Ocelot e l'organizzazione segreta dei Patriots.

Konami ha pubblicato un nuovo trailer di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 dedicato ai due "Snake" protagonisti dei giochi inclusi nella raccolta: Naked Snake / Big Boss per Metal Gear Solid: Peace Walker e Solid / Old Snake per Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

La raccolta arriva il mese prossimo su PC e console

In uscita il 27 agosto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (Steam), Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 include le versioni rimasterizzate di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker HD, entrambe con risoluzione e framerate aumentati e ulteriori migliorie rispetto agli originali. Per molti fan si tratta dell'occasione di recuperare il quarto capitolo della serie, finora confinato su PS3. I giochi saranno acquistabili in bundle o separatamente.

Come bonus per chi acquista l'intera raccolta, Konami includerà anche Metal Gear: Ghost Babel, lo spin‑off del 2000 per Game Boy Color che racconta una storia non canonica ambientata tra Metal Gear 2: Solid Snake e Metal Gear Solid, oltre a una colonna sonora digitale composta da 16 tracce. Inoltre, prenotando la raccolta e caricando i file di salvataggio della Master Collection Vol. 1 sarà possibile ottenere skin aggiuntive per i due Snake.