Prenota la tua copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2, in uscita tra un mese

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al prezzo di 49,99€. La raccolta è in uscita il prossimo 27 agosto 2026. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 porta una nuova raccolta di grandi capitoli della celebre saga stealth di Konami, offrendo ai fan un pacchetto ricco di contenuti dedicati alla storia, ai personaggi e all'universo narrativo creato da Hideo Kojima.
La collezione include tre titoli fondamentali; Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker (versione HD Collection) e Metal Gear: Ghost Babel.
Ulteriori dettagli sulla collezione
I giocatori che possiedono dati salvati di uno dei titoli presenti in METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 potranno ottenere speciali bonus da utilizzare nei giochi inclusi in questa nuova raccolta.
In particolare, sarà possibile ricevere la Mimetizzazione oro per Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e l'Uniforme: ORO per Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version).
Ogni titolo della raccolta sarà inoltre accompagnato da contenuti extra pensati per approfondire l'esperienza narrativa. Saranno disponibili uno Screenplay Book, contenente la sceneggiatura completa del gioco, e un Master Book, dedicato all'approfondimento della trama