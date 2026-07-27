Prenota la tua copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2, in uscita tra un mese

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al prezzo di 49,99€. La raccolta è in uscita il prossimo 27 agosto 2026. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 porta una nuova raccolta di grandi capitoli della celebre saga stealth di Konami, offrendo ai fan un pacchetto ricco di contenuti dedicati alla storia, ai personaggi e all'universo narrativo creato da Hideo Kojima.

La collezione include tre titoli fondamentali; Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker (versione HD Collection) e Metal Gear: Ghost Babel.