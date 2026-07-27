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Prenota la tua copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2, in uscita tra un mese

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/07/2026
Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al prezzo di 49,99€. La raccolta è in uscita il prossimo 27 agosto 2026. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 porta una nuova raccolta di grandi capitoli della celebre saga stealth di Konami, offrendo ai fan un pacchetto ricco di contenuti dedicati alla storia, ai personaggi e all'universo narrativo creato da Hideo Kojima.

La collezione include tre titoli fondamentali; Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker (versione HD Collection) e Metal Gear: Ghost Babel.

Ulteriori dettagli sulla collezione

I giocatori che possiedono dati salvati di uno dei titoli presenti in METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 potranno ottenere speciali bonus da utilizzare nei giochi inclusi in questa nuova raccolta.

In particolare, sarà possibile ricevere la Mimetizzazione oro per Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e l'Uniforme: ORO per Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version).

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Ogni titolo della raccolta sarà inoltre accompagnato da contenuti extra pensati per approfondire l'esperienza narrativa. Saranno disponibili uno Screenplay Book, contenente la sceneggiatura completa del gioco, e un Master Book, dedicato all'approfondimento della trama

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