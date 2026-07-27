Dalla Cina il primo segnale d'allarme: i prezzi delle schede video di nuova generazione stanno già aumentando

Gli aumenti riguardano sia le GPU di fascia alta sia quelle più accessibili. Al momento le variazioni sono state rilevate esclusivamente sul mercato cinese, ma in passato proprio la Cina è stata tra i primi Paesi a registrare gli effetti degli incrementi dei costi di produzione.

Il mercato cinese sta già scaricando sui listini gli effetti del rincaro delle memorie VRAM. A fare da apripista sono due tra i principali partner di NVIDIA nell'area, ovvero MSI e Colorful, che hanno inviato ai propri distributori aggiornamenti di prezzo che colpiscono quasi l'intero catalogo della nuova serie GeForce RTX 50, con impennate che in alcuni casi sfiorano il 20% .

Rincari fino al 20% per le schede MSI e Colorful

I nuovi prezzi pubblicati dai distributori mostrano rincari diffusi per quasi tutta la gamma MSI. Le GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC e Ventus passano da 9.999 yuan (circa 1.190 euro) a 11.999 yuan (circa 1.430 euro), con un aumento del 20%. Anche le RTX 5080 Gaming Trio OC salgono da 10.999 yuan (circa 1.310 euro) a 12.999 yuan (circa 1.550 euro), pari a un incremento del 18,2%.

Tabella dei prezzi ai distributori prima-dopo per le GPU MSI

L'aumento interessa anche la fascia media. La RTX 5070 Ti Gaming Trio OC passa da 8.199 yuan (circa 980 euro) a 9.699 yuan (circa 1.160 euro), mentre la Shadow 3X OC cresce da 7.699 yuan (circa 920 euro) a 9.199 yuan (circa 1.100 euro). Per le RTX 5070 gli adeguamenti risultano più contenuti, generalmente compresi tra l'8% e il 10%.

Non restano escluse nemmeno le schede più economiche. Gran parte delle RTX 5060 Ti registra rincari tra 300 e 400 yuan, mentre la RTX 5060 Shadow 2X OC passa da 2.599 yuan (circa 310 euro) a 2.999 yuan (circa 360 euro). Lo stesso incremento viene applicato anche alla RTX 5050 Gaming OC.

Anche Colorful ha aggiornato il proprio listino, sebbene il documento disponibile riporti soltanto i nuovi prezzi. La RTX 5080 Vulcan W OC viene proposta a 13.200 yuan (circa 1.580 euro), mentre la Vulcan OC scende a 12.300 yuan (circa 1.470 euro). Le RTX 5070 Ti sono ora comprese tra 8.700 e 10.000 yuan (circa tra 1.040 e 1.200 euro), mentre le RTX 5060 Ti da 16 GB vengono offerte tra 5.100 e 5.300 yuan (circa tra 610 e 630 euro). La RTX 5050 Duo, infine, compare a 2.450 yuan (circa 290 euro).

I nuovi listini per i prezzi ai distributori delle schede video Colorful

Secondo le informazioni circolate negli ultimi giorni, gli aumenti sarebbero una conseguenza diretta del rincaro dei kit GPU NVIDIA per le schede con memorie GDDR6 e GDDR7. Le indicazioni parlano di incrementi nell'ordine di circa 600 yuan (71 euro) per le schede da 8 GB, 900 yuan (107 euro) per quelle da 12 GB e 1.200 yuan (143 euro) per i modelli equipaggiati con 16 GB di memoria. Al momento non esistono conferme di adeguamenti analoghi per Europa o Stati Uniti, anche se il mercato cinese ha spesso anticipato tendenze che si sono poi estese ad altre aree geografiche.