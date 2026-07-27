Dalla Cina il primo segnale d'allarme: i prezzi delle schede video di nuova generazione stanno già aumentando

Il mercato cinese sta già scaricando sui listini gli effetti del rincaro delle memorie VRAM. A fare da apripista sono due tra i principali partner di NVIDIA nell'area, ovvero MSI e Colorful, che hanno inviato ai propri distributori aggiornamenti di prezzo che colpiscono quasi l'intero catalogo della nuova serie GeForce RTX 50, con impennate che in alcuni casi sfiorano il 20%.
Gli aumenti riguardano sia le GPU di fascia alta sia quelle più accessibili. Al momento le variazioni sono state rilevate esclusivamente sul mercato cinese, ma in passato proprio la Cina è stata tra i primi Paesi a registrare gli effetti degli incrementi dei costi di produzione.
Rincari fino al 20% per le schede MSI e Colorful
I nuovi prezzi pubblicati dai distributori mostrano rincari diffusi per quasi tutta la gamma MSI. Le GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC e Ventus passano da 9.999 yuan (circa 1.190 euro) a 11.999 yuan (circa 1.430 euro), con un aumento del 20%. Anche le RTX 5080 Gaming Trio OC salgono da 10.999 yuan (circa 1.310 euro) a 12.999 yuan (circa 1.550 euro), pari a un incremento del 18,2%.
L'aumento interessa anche la fascia media. La RTX 5070 Ti Gaming Trio OC passa da 8.199 yuan (circa 980 euro) a 9.699 yuan (circa 1.160 euro), mentre la Shadow 3X OC cresce da 7.699 yuan (circa 920 euro) a 9.199 yuan (circa 1.100 euro). Per le RTX 5070 gli adeguamenti risultano più contenuti, generalmente compresi tra l'8% e il 10%.
Non restano escluse nemmeno le schede più economiche. Gran parte delle RTX 5060 Ti registra rincari tra 300 e 400 yuan, mentre la RTX 5060 Shadow 2X OC passa da 2.599 yuan (circa 310 euro) a 2.999 yuan (circa 360 euro). Lo stesso incremento viene applicato anche alla RTX 5050 Gaming OC.
Anche Colorful ha aggiornato il proprio listino, sebbene il documento disponibile riporti soltanto i nuovi prezzi. La RTX 5080 Vulcan W OC viene proposta a 13.200 yuan (circa 1.580 euro), mentre la Vulcan OC scende a 12.300 yuan (circa 1.470 euro). Le RTX 5070 Ti sono ora comprese tra 8.700 e 10.000 yuan (circa tra 1.040 e 1.200 euro), mentre le RTX 5060 Ti da 16 GB vengono offerte tra 5.100 e 5.300 yuan (circa tra 610 e 630 euro). La RTX 5050 Duo, infine, compare a 2.450 yuan (circa 290 euro).
Secondo le informazioni circolate negli ultimi giorni, gli aumenti sarebbero una conseguenza diretta del rincaro dei kit GPU NVIDIA per le schede con memorie GDDR6 e GDDR7. Le indicazioni parlano di incrementi nell'ordine di circa 600 yuan (71 euro) per le schede da 8 GB, 900 yuan (107 euro) per quelle da 12 GB e 1.200 yuan (143 euro) per i modelli equipaggiati con 16 GB di memoria. Al momento non esistono conferme di adeguamenti analoghi per Europa o Stati Uniti, anche se il mercato cinese ha spesso anticipato tendenze che si sono poi estese ad altre aree geografiche.