NVIDIA aumenta i prezzi dei kit GPU: rincari in vista per le schede con GDDR7 e GDDR6

A confermare, e aggravare, questo scenario arriva ora un'indiscrezione pubblicata da BenchLife, secondo cui NVIDIA avrebbe comunicato ai propri partner un ulteriore aumento dei prezzi per i GPU Kit , i pacchetti che includono processore grafico e memoria video, forniti direttamente a chi produce le schede.

Le schede grafiche continuano a fare i conti con la crisi delle memorie, un problema che ha già influito parecchio sulla disponibilità di diversi prodotti e che non sembra destinato a risolversi a breve. Le difficoltà lungo la filiera, spinte anche dalla domanda fortissima proveniente dall'IA, continuano a farsi sentire sui prezzi dei componenti.

NVIDIA ritocca i prezzi dei kit GPU, anche con memoria GDDR6

Stando alla ricostruzione di BenchLife, il rincaro non riguarderebbe solo le GPU Blackwell con memoria GDDR7. Sarebbero coinvolti anche alcuni modelli della famiglia GeForce basati su GDDR6, anche se la fonte non specifica quali schede esattamente né quanto sia l'aumento applicato. "Secondo le informazioni ricevute", si legge nell'articolo, "oltre all'aumento di prezzo della memoria GDDR7 basata sull'architettura GPU Blackwell, anche altri prodotti GeForce che utilizzano la memoria GDDR6 subiranno un aumento dei prezzi".

Persino vecchie schede video della serie RTX 30 potrebbero essere interessate da questi rincari

Per i partner AIC, ovvero quelli che realizzano le versioni personalizzate delle GeForce, il costo della memoria è solo una parte del problema. Sempre secondo il report, sarebbero aumentate anche le spese per dissipatori, circuiti stampati e materiali di confezionamento. Gli aumenti risulterebbero però più contenuti rispetto a quelli sui chip di memoria.

Nei mesi scorsi NVIDIA aveva già ritoccato il prezzo dei kit per RTX 5090 e RTX 5090 D V2, mentre altre indiscrezioni parlavano di un rinvio della famiglia RTX 50 SUPER, proprio a causa del costo delle nuove memorie GDDR7 da 3 GB.

Secondo informazioni emerse in precedenza, ogni modulo GDDR7 da 3 GB costerebbe tra 60 e 70 dollari, contro i circa 20 dollari di un modulo da 2 GB. Una differenza che potrebbe rendere decisamente più cara la produzione delle future schede con più memoria a bordo.

Per ora, NVIDIA e i partner non hanno annunciato aumenti sui prezzi al dettaglio. Ma se questi maggiori costi dei GPU Kit dovessero riversarsi lungo tutta la catena distributiva, non è affatto escluso che le prossime GeForce arrivino sul mercato con listini persino più alti rispetto a quanto ci si aspettava.