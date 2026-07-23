Dragon Ball: Sparking! Zero, il DLC Super Limit-Breaking NEO ha una data di uscita

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita del DLC Super Limit-Breaking NEO di Dragon Ball: Sparking! Zero: il pacchetto sarà disponibile a partire dal 30 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni per Nintendo Switch 1 e 2 arriveranno più avanti.

Ricco di contenuti e novità, fra cui una nuova modalità single player, decine di personaggi extra, quattro nuovi Episodi Battaglia e una serie di miglioramenti apportati al sistema di combattimento, Super Limit-Breaking NEO promette davvero grandi cose.

La modalità appena accennata si intitola Viaggio Spezzalimiti e ci vedrà scegliere il nostro combattente preferito per poi accompagnarlo in un percorso di crescita completamente personalizzabile, sviluppando le sue abilità, migliorandone le statistiche e modellandone le caratteristiche a seconda dello stile.

Le sfide verranno organizzate attraverso una mappa che consentirà di selezionare gli avversari in base al loro livello di forza. Durante le battaglie entreranno inoltre in gioco le Battle Art, abilità speciali che offriranno vantaggi tattici e contribuiranno a differenziare ulteriormente ogni partita.