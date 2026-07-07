Dragon Ball svela la nuova trasformazione Ultra Superhero Goku

Ultra supereroi e ultra supercattivi

Proprio in occasione dell'annuncio del DLC finale di Dragon Ball Xenoverse 2 sono emerse alcune nuove immagini che ritraggono, fra le altre cose, anche la nuova forma di Goku oltre che quella di Ultra Supervillain per Vegeta, Freezer, Jiren e altri.



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Il leaker Jenik, noto anche come ContonMods, ha condiviso alcune delle immagini incluse nella galleria dedicata al DLC e una di queste è dedicata anche a Demon Fu, che in Dragon Ball Xenoverse 2 usa i propri poteri per corrompere gli altri e trasformarli in "Ultra Supercattivi".

Tra gli elementi che possono risultare più interessanti per i fan, tuttavia, c'è l'immagine che riguarda la nuova trasformazione in Ultra Supereroe di Goku.

L'Ultra Supereroe è ovviamente l'antitesi dell'Ultra Supercattivo e presenta anch'esso un cristallo incastonato con un'aura blu-verdastra (in contrapposizione al rosso-violaceo dell'Ultra Supervillain).

Da quanto è possibile vedere nelle immagini, sembra che questi cristalli possano avere degli influssi nel corpo stesso dei combattenti, facendo presagire delle trasformazioni particolarmente estreme.

Nel frattempo, è stato annunciato che Dragon Ball Xenoverse 3 uscirà nel 2027 e continuerà le avventure della Pattuglia del Tempo nell'Era 1000, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.