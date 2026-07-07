Dragon Ball svela la nuova trasformazione Ultra Superhero Goku

Dragon Ball ha di fatto svelato Ultra Superhero Goku attraverso alcune immagini distribuite in questi giorni, dando modo di vedere l'aspetto di un'altra delle tante trasformazioni per il protagonista della serie oltre ad altri dettagli.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che Dragon Ball Xenoverse 2 riceverà il suo ultimo DLC l'8 luglio, ponendo fine a un supporto durato praticamente dieci anni: la data corrisponde peraltro all'arrivo del Dio della Distruzione Beerus all'interno di Dragon Ball: Gekishin Squadra.
Queste novità preludono all'arrivo, previsto entro la fine del 2026, di un nuovo adattamento anime di Pattuglia Galattica e di un remake anime in Dragon Ball Super: Beerus.
Ultra supereroi e ultra supercattivi
Proprio in occasione dell'annuncio del DLC finale di Dragon Ball Xenoverse 2 sono emerse alcune nuove immagini che ritraggono, fra le altre cose, anche la nuova forma di Goku oltre che quella di Ultra Supervillain per Vegeta, Freezer, Jiren e altri.
Il leaker Jenik, noto anche come ContonMods, ha condiviso alcune delle immagini incluse nella galleria dedicata al DLC e una di queste è dedicata anche a Demon Fu, che in Dragon Ball Xenoverse 2 usa i propri poteri per corrompere gli altri e trasformarli in "Ultra Supercattivi".
Tra gli elementi che possono risultare più interessanti per i fan, tuttavia, c'è l'immagine che riguarda la nuova trasformazione in Ultra Supereroe di Goku.
L'Ultra Supereroe è ovviamente l'antitesi dell'Ultra Supercattivo e presenta anch'esso un cristallo incastonato con un'aura blu-verdastra (in contrapposizione al rosso-violaceo dell'Ultra Supervillain).
Da quanto è possibile vedere nelle immagini, sembra che questi cristalli possano avere degli influssi nel corpo stesso dei combattenti, facendo presagire delle trasformazioni particolarmente estreme.
Nel frattempo, è stato annunciato che Dragon Ball Xenoverse 3 uscirà nel 2027 e continuerà le avventure della Pattuglia del Tempo nell'Era 1000, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.