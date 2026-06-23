Dragon Ball Xenoverse 3, abbiamo visto il gameplay in anteprima

Bandai Namco ha mostrato in anteprima il gameplay di Xenoverse 3, in uscita nel 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC: trasformazioni inedite e missioni co-op per quattro giocatori.

Dragon Ball Xenoverse 3 punta a consolidare il grande successo riscosso finora dalla serie sviluppata da Dimps e prodotta da Bandai Namco, che ha fatto il proprio debutto poco più di dieci anni fa, ma ha conquistato un pubblico ancora più ampio con il sequel uscito nel 2016, capace di vendere oltre dieci milioni di copie e di ricevere contenuti post-lancio fino a oggi. Un piano di aggiornamenti decennale non è assolutamente qualcosa che si vede tutti i giorni in ambito videoludico e testimonia la straordinaria popolarità di un franchise capace di raccontare storie inedite e appassionanti, partendo però dal fantastico universo creato da Akira Toriyama. Il terzo capitolo sarà capace di arricchire ulteriormente questa formula?

Un mondo più convincente Se Dragon Ball Xenoverse rappresentava un primo passo nella direzione di un mondo originale, ma fortemente basato sull'immaginario dell'opera di Toriyama, e il suo sequel puntava a evolvere in maniera sostanziale quegli elementi anche sul piano tecnico, con Dragon Ball Xenoverse 3 sembra che la visione degli autori abbia trovato una dimensione artistica ancora più convincente. Il riconoscibilissimo stile del mangaka scomparso due anni or sono è stato applicato in questo caso a una grafica in cel shading più ricca e dettagliata, capace di riflettere le potenzialità delle piattaforme di attuale generazione e di catapultarci all'interno di un mondo futuristico credibile, che prova a immaginare l'architettura delle città e a riempirle di elementi anche dinamici per renderle vive e pulsanti. Dopo una sequenza che introduce questa ambientazione futuristica, richiamando il tema della Pattuglia Temporale che costituisce da sempre la base narrativa della serie Xenoverse, la presentazione si è soffermata brevemente sulla creazione del personaggio, per poi passare in rassegna diverse sequenze di gameplay che restituiscono un'idea precisa di alcuni dei contenuti del gioco. La stanza del nostro personaggio in Dragon Ball Xenoverse 3 Tutto parte dalle sale della base dei Pattugliatori, uno scenario liberamente esplorabile e ricco di possibili interazioni che possono scatenare esiti differenti. Il nostro personaggio può infatti dialogare con diverse varianti dei protagonisti di Dragon Ball e magari chiedere il loro aiuto per portare a termine una missione.

Missioni speciali e vecchie conoscenze Durante la presentazione abbiamo assistito allo svolgimento di una missione speciale giocabile in cooperativo con altre tre persone ambientata all'interno di uno scenario glaciale liberamente esplorabile, in cui il nostro compito era quello di ripulire la zona da nemici man mano più forti e numerosi, fino ad arrivare allo scontro finale con un boss, che in questo caso si è rivelato essere il potentissimo Broly nella sua versione classica. Le mosse di Dragon Ball Xenoverse 3 si rifanno al repertorio dei personaggi classici Il sistema di combattimento di Dragon Ball Xenoverse 3 non rivoluziona quanto già visto in precedenza, ma sembra provare ad aumentare la varietà del repertorio di mosse disponibili nel tentativo di evitare che gli scontri diventino troppo ripetitivi. Non c'è dubbio che il risultato finale sia visivamente spettacolare grazie alle combo e agli attacchi speciali. Chiaramente bisognerà provare con mano le varie meccaniche per capire come stanno davvero le cose, anche perché in termini strutturali la missione mostrata durante la presentazione ci è sembrata davvero basilare e potenzialmente votata al mero grinding dei personaggi, ma appunto sono ancora tanti gli aspetti da verificare. Il nostro personaggio affronta un robot in Dragon Ball Xenoverse 3 Nel caso dello scontro con Broly, ciò a cui abbiamo assistito è uno scontro con un boss piuttosto tradizionale, in cui l'avversario non solo è dotato di un indicatore della salute particolarmente generoso, che richiede diversi minuti per essere svuotato, ma dispone anche di attacchi speciali che vengono eseguiti ciclicamente e rientrano in una routine che va memorizzata al fine di evitare danni e trovare i varchi giusti per intervenire.

Parola d'ordine: trasformazione Al di là degli aspetti strutturali e di un gameplay che andrà verificato nelle sue meccaniche, Dragon Ball Xenoverse 3 introduce un elemento che non mancherà di entusiasmare i tantissimi appassionati della serie, ovverosia la tanto richiesta capacità dei personaggi di trasformarsi momentaneamente in alcune figure iconiche di Dragon Ball. La trasformazione in Future Trunks in Dragon Ball Xenoverse 3 Durante la presentazione abbiamo visto la Pattugliatrice che guidava la squadra nella missione contro Broly raggiungere un determinato livello di energia e sbloccare la trasformazione nel Trunks del futuro, che avviene nell'ambito di una breve, ma spettacolare sequenza in cui il nostro personaggio riceve una sfera di energia da un portale e se la spinge nel petto fino appunto ad attivare il Souls Switch. Un timer (in questo caso da circa quaranta secondi) regola la durata dell'abilità e in quel lasso di tempo è possibile sfruttare appieno tutte le mosse tipiche del guerriero Z che abbiamo "replicato", così da infliggere danni significativi anche agli avversari più coriacei e velocizzare parecchio la conclusione di uno scontro che altrimenti sarebbe andato davvero per le lunghe. Il nostro personaggio sta per colpire in Dragon Ball Xenoverse 3 Anche qui non mancano le incognite: le modalità di sblocco e selezione dei personaggi in cui sarà possibile trasformarsi, la possibilità di aumentare eventualmente il tempo di attivazione dello "scambio" e le implicazioni anche narrative collegate a queste manovre, che tuttavia sembrano raccordarsi bene all'impianto generale.

Stando alla breve presentazione a cui abbiamo assistito, Dragon Ball Xenoverse 3 punta a esaudire alcuni dei desideri espressi dai fan in questi anni e a consegnare loro un'esperienza arricchita di tanti elementi, nonché adeguata sul piano tecnico alle capacità delle piattaforme di attuale generazione. I combattimenti sembrano davvero spettacolari e le trasformazioni aprono le porte a tutta una serie di opzioni inedite a tutto vantaggio della varietà, anche se ovviamente bisognerà provare il gioco con mano per capire fino a che punto queste novità riusciranno a incidere.

CERTEZZE Ci si può trasformare nei personaggi di Dragon Ball

Il sistema di combattimento appare più vario

Grafica adeguata alle attuali piattaforme DUBBI Ci sono ancora tantissime incognite