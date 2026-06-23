Reanimal per Xbox Series X è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

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Un'avventura inquietante

Si tratta di un gioco che unisce survival horror, platform cinematografico e stealth per offrirti un'esperienza altamente adrenalinica. La trama ruota attorno a un fratello e a una sorella intrappolati in una versione infernale della loro casa. Dovranno fuggire e salvare tre amici scomparsi, quindi la collaborazione giocherà un ruolo cruciale. Durante il loro percorso incontreranno creature mostruose, isole inquietanti, nonché enigmi ambientali da risolvere. Potrai giocare da solo o sfruttare la cooperativa locale/online per due giocatori. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

Reanimal

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