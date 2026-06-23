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Reanimal per Xbox Series X è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Tra le offerte di Amazon troviamo Reanimal per Xbox Series X a prezzo scontato. Si tratta di una nuova avventura cooperativa dai temi horror.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/06/2026
Reanimal
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Su Amazon è attualmente disponibile Reanimal per Xbox Series X a 31,78 € rispetto al prezzo consigliato di 39,99 €, permettendoti di risparmiare il 21%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura inquietante

Si tratta di un gioco che unisce survival horror, platform cinematografico e stealth per offrirti un'esperienza altamente adrenalinica. La trama ruota attorno a un fratello e a una sorella intrappolati in una versione infernale della loro casa. Dovranno fuggire e salvare tre amici scomparsi, quindi la collaborazione giocherà un ruolo cruciale. Durante il loro percorso incontreranno creature mostruose, isole inquietanti, nonché enigmi ambientali da risolvere. Potrai giocare da solo o sfruttare la cooperativa locale/online per due giocatori. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

Reanimal
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Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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