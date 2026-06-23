Udo Kier potrebbe essere presente in OD, nonostante tutto

Nel frattempo sono iniziate ufficialmente le riprese con gli altri membri del cast di OD, che includono come sappiamo Sophia Lillis e Hunter Schafer , mentre dietro la camera da presa troveremo anche il regista premio Oscar Jordan Peele .

Udo Kier è morto, lo storico attore aveva preso parte anche a Call of Duty e OD di Hideo Kojima

Prima della scomparsa di Kier, infatti, gli sviluppatori di Kojima Productions sono riusciti a effettuare una scansione digitale del suo corpo e del suo volto , sebbene non ci sia poi stato tempo per realizzare le riprese vere e proprie in performance capture.

Udo Kier potrebbe essere presente in OD , nonostante l'attore sia morto lo scorso novembre, all'età di ottantuno anni: è quanto emerge da alcuni dettagli relativi al nuovo progetto di Hideo Kojima.

Un'overdose di paura

Hideo Kojima ha parlato di OD ai microfoni di Entertainment Weekly, spiegando in particolare che il gioco include un'innovativa meccanica che consente di continuare l'esperienza anche laddove ci si ritrovi bloccati dalla paura.

Il sistema escogitato dal game director giapponese è qualcosa che non si è mai visto prima, e infatti lui stesso non ha potuto fornire dettagli in merito: è ancora troppo presto, considerando che OD non ha una data di uscita ufficiale.