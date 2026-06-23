L'attrice di God of War Laufey dice che è "solo il primo passo" verso un "universo ancora non sfruttato"

Parlando con Comic Games Magazine, Woll ha spiegato che il team vuole farci sentire che " c'è un universo ancora non sfruttato ; e questo è solo il primo passo verso di esso". Durante l'intervista però si sono toccati anche altri temi, come il fatto che God of War ora ha un volto femminile.

God of War Laufey ci permetterà di seguire le vicende di Laufey (o Faye), la moglie di Kratos e madre di Atreus, in una nuova avventura in una sorta di aldilà degli dei. A interpretare il personaggio è Deborah Ann Woll , nota per True Blood, Daredevil e abile giocatrice di Dungeons and Dragons.

Una donna come volto di God of War

Comic Games Magazine ha domandato: "In quanto donna in questo settore, stai per diventare il volto di qualcosa che, con Kratos, ha avuto un volto prevalentemente maschile. Ma come ci si sente sapendo che ragazze e donne giocheranno a questo gioco GRAZIE A TE, e non perché si tratta di God of War? Molti ci giocheranno anche perché è God of War, certo, ma alcune lo faranno proprio grazie a te. Come ci si sente?"

Deborah Ann Woll ha risposto: "Voglio dire, è straordinario. Sapete, come ho già detto, credo fermamente che più voci abbiamo in qualsiasi media - sapete della mia fissazione con D&D, giusto? Abbiamo bisogno di quanta più diversità possibile all'interno di queste storie, in modo da poterne raccontare ancora di più. Si tratta solo di godere delle prospettive reciproche e di ampliare le nostre esperienze. Se posso, nel mio piccolo, fare questo per le donne nel mondo del gaming, ne sono davvero entusiasta."

"Ma di nuovo, ne ho parlato sul palco. Penso che troviamo l'universalità attraverso la specificità. E non c'è nulla in questa esperienza che Faye sta vivendo a cui chiunque altro, di qualsiasi genere, non possa relazionarsi. Giusto? Questa è una storia che parla di un genitore. È una storia che parla di rimpianto. Parla di essere una persona migliore rispetto a chi eri prima. E ti chiedi: sei abbastanza? Puoi davvero rimediare a quei torti? Parla del preparare la tua famiglia alla tua perdita. Cosa vuoi lasciare loro per assicurarsi che stiano bene?"

"Queste sono idee universali che non hanno nulla a che fare con il genere. Le vedremo semplicemente attraverso la prospettiva di questa donna. Penso alle persone che, forse a causa della loro infanzia o dei loro genitori, si sono rispecchiate molto nella storia di Kratos e Atreus, e si sono sentite davvero comprese da essa. Amo l'idea che ora avremo più persone che si sentiranno comprese dalla storia di Faye e spero che quelle stesse persone si sentano comprese anche da questa."

Ricordiamo che Sony ha riconfermato che God of War Laufey è "in arrivo presto" su PS5.