God of War Laufey era nei piani di Cory Barlog sin dall'inizio della saga norrena, cubo compreso

In un'intervista concessa a CGM, Woll ha raccontato che Cory Barlog di Santa Monica le propose il progetto già nel 2018 , mostrandole persino un poster preliminare con Faye e un cubo , quello che oggi sappiamo essere Phranque, interpretato da Jack Quaid (The Boys). Una presenza che ha fatto discutere parte della community, con alcuni fan convinti che il personaggio sia stato inserito in maniera forzata per aggiungere una figura comica alla produzione.

Secondo Debora Ann Woll , l'attrice che interpreterà Faye in God of War Laufey , un gioco dedicato alla moglie di Kratos era nei piani sin dall'inizio dei lavori sulla saga norrena . Lo stesso vale per Phranque, il misterioso cubo gelatinoso che accompagnerà Faye e che, a detta dell'attrice, "sarà profondamente legato alla lore".

Le parole di Debora Ann Woll

"Ancora oggi faccio fatica a crederci. Sai, è da quasi dieci anni che lo so e non ho mai potuto parlarne", ha dichiarato Debora Ann Woll. "Me ne parlò nel 2018, e loro lo sapevano già da prima. È pazzesco. Quando Cory mi chiamò per discutere di Ragnarök e mostrarmi il gioco del 2018, aveva già un poster del gioco su Laufey con me e un cubo. Un cubo che è lì fin dall'inizio. È profondamente legato alla lore."

Woll ha poi spiegato che God of War Laufey espanderà la mitologia della serie e si svolgerà in parallelo agli eventi del capitolo del 2018, approfondendo e chiarendo diversi misteri rimasti in sospeso.

"Parliamo di un'espansione della mitologia, un'espansione della storia. Questa - ora possiamo dirlo - si svolgerà in parallelo agli eventi di God of War del 2018. E quindi tutti i misteri, i piccoli indizi, le domande rimaste in sospeso, tutte quelle idee che ti porti dietro dalla saga norrena... molte di queste troveranno risposta, oppure verranno ampliate. Continueremo ad approfondire ciò che abbiamo già imparato".