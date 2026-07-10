God of War Laufey sarà disponibile su disco, conferma Santa Monica

"Possiamo confermare che God of War Laufey sarà disponibile su disco", ha scritto lo studio in risposta alle domande degli utenti dopo l'annuncio della presenza del gioco alla San Diego Comic-Con .

I giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028, saranno solo in digitale

Di recente il giornalista Jason Schreier ha detto che un annuncio è in arrivo presto e potrebbe servire per definire un periodo di uscita, a suo avviso fissato al 2027: un intervallo perfettamente compatibile con le dichiarazioni di Santa Monica Studio.

Sappiamo infatti che Sony abbandonerà il formato fisico a partire dal 2028 , e ciò significa che il gioco farà il proprio debutto entro la fine del prossimo anno. Quando, esattamente? Ancora difficile dirlo.

Santa Monica Studio ha confermato che God of War Laufey sarà disponibile su disco : un dettaglio importante, che stabilisce una pur ampia finestra di lancio per il nuovo capitolo dell'esclusiva PlayStation.

Una presentazione molto interessante

Come detto, God of War Laufey sarà alla San Diego Comic-Con insieme a Marvel's Wolverine e Marvel Tokon: Fighting Souls, protagonista di una presentazione a cui prenderanno parte la game director Ariel Lawrence e l'head of creative Cory Barlog.

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Saranno tuttavia presenti anche componenti del cast, immaginiamo in particolare Deborah Ann Woll, Jack Quaid e Perlina Lau, che racconteranno ai visitatori aneddoti dietro le quinte e riveleranno nuovi dettagli sui personaggi.