Il gameplay di GTA 6 potrebbe essere mostrato da Rockstar ad agosto

Rockstar Games potrebbe mostrare il gameplay di GTA 6 ad agosto: è questa la previsione fatta dal noto leaker NateTheHate, che da qualche tempo a questa parte ha azzeccato parecchie anticipazioni.

Nate si aspetta di "vedere parecchie cose" di Grand Theft Auto VI il mese prossimo, anche se trattandosi di Rockstar Games le bocche sono sempre cucite e non c'è molto margine per quanto concerne le indiscrezioni.

Servirà un po' di tempo in più, ha spiegato il leaker: "È troppo presto per condividere informazioni legate a Rockstar Games, ma forse dirò qualcosa quando ci saremo avvicinati." L'unica certezza, pare, è che non ci sarà nessun altro rinvio.

Chiaramente parlare di agosto fa subito venire in mente l'importante appuntamento con la Gamescom 2026 e la possibilità che si decida di sfruttare questo palcoscenico per promuovere GTA 6, ma in realtà il gioco non ha bisogno di alcuna spinta e dunque questa ipotesi lascia il tempo che trova.