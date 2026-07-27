GTA 6 sarà bloccato regionalmente su PS5 e non su Xbox: Rockstar Games spiega i dettagli

GTA 6 arriverà il 19 novembre 2026 e i giocatori potranno comprarlo in formato digitale oppure scatolato, trovando un codice download all'interno della confezione.

È però importante sapere che il gioco sarà bloccato a livello regionale nel caso di PlayStation, mentre non ci saranno limitazioni su Xbox. In altre parole, sulle console di Microsoft potete comprare un codice in qualsiasi parte del mondo e usarlo indipendentemente dalla regione associata al vostro account. Su PlayStation invece è molto più complicato.