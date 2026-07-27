GTA 6 sarà bloccato regionalmente su PS5 e non su Xbox: Rockstar Games spiega i dettagli

GTA 6 arriverà il 19 novembre 2026 e i giocatori potranno comprarlo in formato digitale oppure scatolato, trovando un codice download all'interno della confezione.
È però importante sapere che il gioco sarà bloccato a livello regionale nel caso di PlayStation, mentre non ci saranno limitazioni su Xbox. In altre parole, sulle console di Microsoft potete comprare un codice in qualsiasi parte del mondo e usarlo indipendentemente dalla regione associata al vostro account. Su PlayStation invece è molto più complicato.
Come funzionano i codici PlayStation di GTA 6
Rockstar ha quindi spiegato come funziona la gestione dei codici, indicando le regioni e le nazioni nelle quali il codice di tali regioni funziona:
- Brasile: Brasile
- LATAM (America Latina): Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay
- Nord America: Canada, Stati Uniti
- Corea: Corea del Sud
- Giappone: Giappone (I codici prodotto in Giappone scadranno 170 giorni dopo la data di emissione, ovvero la data di lancio, a causa delle normative regionali)
- Regno Unito: Regno Unito
- Arabia Saudita ed EAU: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti
- Resto dell'Asia: Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Taiwan, Thailandia
- Resto di EMEA e Asia: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
Per chiarire meglio la questione, se comprate un codice in una qualsiasi nazione inclusa nell'ultimo punto dell'elenco, GTA 6 funzionerà con gli account italiani. Se invece comprate un codice del Regno Unito, del Giappone o del Nord America (per fare tre esempi a caso), non potrete utilizzarlo con un account italiano.
Il problema è per chi ha il proprio account principale impostato per una regione diversa da quella in cui vive. Se ad esempio una persona in Croazia usa un account impostato come giapponese, dovrà recuperare un codice download giapponese e non uno EMEA.
Infine, se vi domandate quando uscirà il terzo trailer di GTA 6, un leaker crede di saperlo.