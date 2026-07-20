GTA 6, Take-Two conferma le stime di vendita per il 2026

Nei primi giorni dei preordini era circolata anche la stima secondo cui GTA 6 avrebbe generato un miliardo di dollari in una sola ora, dato però basato principalmente sull'andamento del titolo in borsa di Take-Two e non sui preordini effettivi. Alcuni analisti ritengono ora che il gioco possa arrivare a generare tra i 3,5 e i 5 miliardi di dollari nella sola prima settimana dal lancio globale. Le previsioni ufficiali di Take-Two, tuttavia, restano più caute.

L'amministratore delegato di Take-Two Interactive , Strauss Zelnick, ha condiviso le previsioni finanziarie dell'azienda relative all'anno fiscale in corso, confermando le aspettative di vendita di Grand Theft Auto 6 . Nei mesi che hanno preceduto il lancio del gioco, fissato per il 19 novembre, le analisi indipendenti in merito ai ricavi sono state discordanti, pur convergendo quasi sempre su cifre nell'ordine dei miliardi di dollari.

Flusso di cassa

In una comunicazione ufficiale agli azionisti datata 17 luglio, Zelnick ha dichiarato che l'azienda prevede per l'anno fiscale in corso un flusso di cassa operativo superiore al miliardo di dollari. Si tratta, in termini contabili, della liquidità generata dalle attività operative principali dell'azienda, comprese le vendite e le spese di gestione quotidiane. La previsione tiene conto dei ricavi complessivi provenienti da tutti i titoli del gruppo; tuttavia, non essendo previste altre uscite rilevanti né particolari operazioni straordinarie per il 2026, questa stima riflette in larga parte la fiducia riposta nel lancio di GTA 6.

Nella stessa comunicazione, Zelnick ha ribadito l'intenzione di Take-Two di proseguire sulla strada delle acquisizioni e delle fusioni societarie, sulla scia di quanto fatto nel 2022 con Zynga. Le sue parole: "Forti del nostro bilancio flessibile e di un flusso di cassa operativo atteso di oltre un miliardo di dollari per quest'anno fiscale, siamo nella condizione di sfruttare appieno il potenziale creativo e commerciale dei nostri franchise, perseguire operazioni di fusione e acquisizione redditizie e investire in tecnologie che amplino le nostre capacità creative e l'efficienza operativa dell'organizzazione."