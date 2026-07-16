GTA 6 potrebbe stabilire un record di lancio colossale, stando a delle nuove stime

Una nuova analisi di Newzoo suggerisce che la campagna di preordini di Grand Theft Auto 6 potrebbe stabilire un nuovo riferimento per il settore videoludico in termini quantitativi. Secondo i dati raccolti dalla società attraverso il proprio Game Performance Monitor, il nuovo capitolo della serie Rockstar avrebbe generato circa 180 milioni di dollari di spesa digitale in preordini negli Stati Uniti e nei cinque principali mercati europei, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna, durante l'ultima settimana di giugno, quando sono state aperte le prenotazioni.

Partendo da questi dati, Newzoo ha utilizzato la distribuzione geografica della base utenti console di GTA 5 come riferimento per elaborare una stima globale. Considerando che circa il 69% dei giocatori console di Grand Theft Auto 5 si trova negli stessi sei mercati analizzati, la società ha calcolato una spesa globale per i primi sette giorni di preordini pari a circa 260 milioni di dollari.