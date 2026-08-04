L'autore di Danganronpa ha rinviato il suo nuovo gioco per poter giocare a GTA 6

Tuttavia, non tutti i rinvii sono stati decisi per ragioni strettamente commerciali o di quote di mercato. Kazutaka Kodaka, autore della serie Danganronpa , ha scelto di posticipare l'uscita del suo prossimo progetto, Danganronpa 2x2 , per una motivazione decisamente più personale.

L'uscita di GTA 6 , fissata per il 16 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S , si preannuncia come uno dei lanci più imponenti nella storia del medium videoludico. L'attesa per il titolo di Rockstar Games ha spinto gran parte dei publisher a riorganizzare i loro calendari per evitare la concorrenza diretta, finendo per concentrare un numero insolitamente alto di uscite nei mesi di settembre e ottobre.

Ci voglio giocare!

"Naturalmente volevamo più tempo per lo sviluppo, è normale, no? Ma, a parte questo, c'è un certo titolo AAA/AAAA di prossima uscita che volevamo in qualche modo evitare", ha spiegato l'autore ai microfoni di Crunchyroll. "Non avrei avuto il tempo di lavorare al gioco mentre giocavo a GTA 6, quindi è stato inevitabile spostare la data di uscita".

La dichiarazione di Kodaka, per quanto singolare, evidenzia un aspetto spesso trascurato delle logiche dell'industria: gli sviluppatori sono, prima di tutto, dei videogiocatori. È verosimile pensare che le recenti riorganizzazioni dei calendari aziendali siano state accolte con favore da diversi team di sviluppo, i quali hanno ottenuto non solo tempo extra per perfezionare i propri titoli, ma anche l'occasione per potersi dedicare al titolo di Rockstar Games.

L'effetto a catena innescato dalla data del 16 novembre, intanto, si ripercuoterà anche sui mesi successivi. Riposizionando le uscite per evitare il periodo autunnale, il mercato vedrà una notevole concentrazione di lanci di peso anche a febbraio e marzo 2027, con un effetto potenzialmente deleterio per le vendite di molti titoli validissimi. Con l'arrivo ravvicinato di produzioni come Stranger Than Heaven, Fable, Persona 4 Revival e God of War Laufey, i videogiocatori si troveranno presto a dover fare scelte mirate per gestire il proprio tempo e le proprie risorse economiche.