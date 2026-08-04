Siete stati bannati da Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5? Tranquilli, è solo un errore

Con l'arrivo di un nuovo aggiornamento dedicato a Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5, alcuni giocatori hanno iniziato a ricevere degli avvisi legati al ban dell'account. Non preoccupatevi, però, è solo un errore, già noto agli sviluppatori. Per capire se siete stati davvero bannati, la procedura da seguire è molto breve.

Se ricevete l'avviso che siete stati bannati ma poi riuscite a riconnettervi, allora non avrete alcun problema. Se invece il gioco vi impedisce di giocare, allora siete davvero a rischio di ban.