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Siete stati bannati da Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5? Tranquilli, è solo un errore

Se avete ricevuto un messaggio da parte di Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5 nel quale vi viene detto che siete stati bannati, non preoccupatevi, è solo un errore.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/08/2026
Un personaggio di Call of Duty: Black Ops 2
Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Black Ops II
News

Con l'arrivo di un nuovo aggiornamento dedicato a Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5, alcuni giocatori hanno iniziato a ricevere degli avvisi legati al ban dell'account. Non preoccupatevi, però, è solo un errore, già noto agli sviluppatori. Per capire se siete stati davvero bannati, la procedura da seguire è molto breve.

Se ricevete l'avviso che siete stati bannati ma poi riuscite a riconnettervi, allora non avrete alcun problema. Se invece il gioco vi impedisce di giocare, allora siete davvero a rischio di ban.

Il commento di Call of Duty Updates

L'account ufficiale di Call of Duty Updates ha scritto: "Abbiamo pubblicato aggiornamenti al backend per migliorare la sicurezza delle partite mentre verifichiamo gli account con livelli di Prestigio non corretti."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Mentre questi lavori sono in corso, alcuni giocatori potrebbero visualizzare brevemente un avviso di ban dell'account quando vengono rimossi da una partita o da una sessione, in modo che i nostri sistemi possano applicare correttamente i dati aggiornati dell'account. Si tratta di un effetto secondario dei sistemi legacy utilizzati dai titoli più datati e non significa necessariamente che siano stati presi provvedimenti disciplinari contro l'account."

Le versioni PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 avrebbero superato i 7 milioni di giocatori Le versioni PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 avrebbero superato i 7 milioni di giocatori

"Se riesci a riconnetterti dopo aver ricevuto questo avviso, il tuo account è stato elaborato con successo e non è richiesta alcuna ulteriore azione. Se non riesci a riconnetterti, il tuo account è stato identificato per l'applicazione di sanzioni sulla base di prove riguardanti l'ottenimento intenzionale di livelli di Prestigio non autorizzati o altre violazioni dei nostri Termini di Servizio, inclusa la manipolazione dell'account."

Segnaliamo infine che Call of Duty: Black Ops 1 e 2 per PS4 e PS5 sono stati bocciati da Digital Foundry: prezzo troppo alto e poche novità.

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