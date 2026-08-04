Siete stati bannati da Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5? Tranquilli, è solo un errore

Con l'arrivo di un nuovo aggiornamento dedicato a Call of Duty: Black Ops 2 su PS4 e PS5, alcuni giocatori hanno iniziato a ricevere degli avvisi legati al ban dell'account. Non preoccupatevi, però, è solo un errore, già noto agli sviluppatori. Per capire se siete stati davvero bannati, la procedura da seguire è molto breve.
Se ricevete l'avviso che siete stati bannati ma poi riuscite a riconnettervi, allora non avrete alcun problema. Se invece il gioco vi impedisce di giocare, allora siete davvero a rischio di ban.
Il commento di Call of Duty Updates
L'account ufficiale di Call of Duty Updates ha scritto: "Abbiamo pubblicato aggiornamenti al backend per migliorare la sicurezza delle partite mentre verifichiamo gli account con livelli di Prestigio non corretti."
"Mentre questi lavori sono in corso, alcuni giocatori potrebbero visualizzare brevemente un avviso di ban dell'account quando vengono rimossi da una partita o da una sessione, in modo che i nostri sistemi possano applicare correttamente i dati aggiornati dell'account. Si tratta di un effetto secondario dei sistemi legacy utilizzati dai titoli più datati e non significa necessariamente che siano stati presi provvedimenti disciplinari contro l'account."
"Se riesci a riconnetterti dopo aver ricevuto questo avviso, il tuo account è stato elaborato con successo e non è richiesta alcuna ulteriore azione. Se non riesci a riconnetterti, il tuo account è stato identificato per l'applicazione di sanzioni sulla base di prove riguardanti l'ottenimento intenzionale di livelli di Prestigio non autorizzati o altre violazioni dei nostri Termini di Servizio, inclusa la manipolazione dell'account."
Segnaliamo infine che Call of Duty: Black Ops 1 e 2 per PS4 e PS5 sono stati bocciati da Digital Foundry: prezzo troppo alto e poche novità.