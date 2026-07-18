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Le versioni PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 avrebbero superato i 7 milioni di giocatori

Le versioni PS4 e PS5 di Black Ops e Black Ops 2 potrebbero aver superato i 7 milioni di giocatori, secondo un nuovo widget del firmware PS5: numeri sorprendenti per due conversioni senza novità.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/07/2026
Artwork di Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
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Le recenti versioni PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops (2010) e Call of Duty: Black Ops 2 (2012) potrebbero aver registrato numeri sorprendenti, raggiungendo complessivamente oltre 7 milioni di giocatori.

Si tratta di un dato non ufficiale, dunque da prendere con cautela, emerso da un nuovo widget incluso nell'ultima beta del firmware PS5. La funzione mostra quanti utenti hanno giocato un determinato titolo nell'ultima settimana. Secondo quanto riportato su ResetERA, Black Ops avrebbe totalizzato circa 1,96 milioni di giocatori, mentre Black Ops 2 si attesterebbe sui 5,25 milioni.

Numeri elevati per delle conversioni costose e senza novità

Se confermati, sarebbero cifre davvero notevoli, soprattutto considerando che parliamo di titoli con oltre 14 anni sulle spalle, riproposti in versioni piuttosto essenziali, senza miglioramenti significativi e con un prezzo di lancio tutt'altro che contenuto: 40 euro a gioco, con i DLC venduti separatamente. Gli abbonati PlayStation Plus hanno potuto usufruire di uno sconto del 50% per un periodo limitato.

Call of Duty: Black Ops 1 e 2 vanno meglio di GTA 6 su PlayStation 5, mentre gli utenti Xbox chiedono aggiornamenti Call of Duty: Black Ops 1 e 2 vanno meglio di GTA 6 su PlayStation 5, mentre gli utenti Xbox chiedono aggiornamenti

Un'operazione nostalgia che, almeno sul fronte commerciale, sembra aver premiato Activision Blizzard. Resta però da capire se il publisher interverrà per risolvere gli hack ed exploit presenti nelle versioni PS4 e PS5 del primo Black Ops, problemi ereditati direttamente dall'edizione originale per PS3.

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