Cosa giocherete questo weekend? Denshattack, The Mound o siete ancora su Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Le uscite di questa settimana

Siamo nel pieno dell'estate, e il ritmo delle nuove uscite di grande profilo si è inevitabilmente rallentato. Non del tutto, però: qualche novità interessante è comunque arrivata, ed è un buon momento per recuperare ciò che ci si è lasciati indietro, che siano uscite recenti, come Assassin's Creed Black Flag Resynced, l'espansione Rivelazioni di DOOM: The Dark Ages o, più in generale, per sfoltire il backlog.

Tra i titoli più curiosi della settimana spicca Denshattack!, un gioco fuori dagli schemi ambientato in Giappone, dove si sale a bordo di un treno antigravitazionale trasformato in una macchina da acrobazie su binari. Ollie, kickflip, grind e altre evoluzioni saranno fondamentali per accumulare punti, battere record e diventare campioni assoluti dei Denshattacker. Il gioco ha riscosso ottimi consensi dalla critica: se volete approfondire, trovate la nostra recensione dedicata.

Cambiando completamente genere, The Mound: Omen of Cthulhu è un horror cooperativo multiplayer in cui i giocatori vestono i panni di esploratori alla ricerca di tesori leggendari nelle profondità di una giungla ostile. La situazione precipita rapidamente: più ci si addentra, più la percezione della realtà si distorce, compromettendo la sanità mentale dei personaggi. Illusioni visive e uditive possono disorientare il gruppo e portare a sabotaggi involontari della missione. E nemmeno la morte offre tregua: i compagni caduti possono tornare in forma corrotta, diventando una minaccia per il resto del team.

E voi? Dedicherete il weekend a una delle novità appena arrivate, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici per questo afoso fine settimana nei commenti qui sotto.