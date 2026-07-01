Rivelazioni è l'espansione naturale di Doom: The Dark Ages

Partiamo con una premessa importante: per parlare dell'espansione Doom: The Dark Ages - Rivelazioni, che sarà lanciata il 7 luglio su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, dovremo fare qualche accenno alla conclusione del gioco base, di cui la nuova campagna è un seguito diretto. Non vi sveleremo tutti i dettagli, ma chiaramente alcune informazioni suggeriranno come sono andate le cose. Quindi siete avvisati: se non volete avere anticipazioni, pur molto vaghe, sul finale del gioco, saltate al paragrafo successivo, dove eviteremo di trattare di nuovo elementi della storia. Ora veniamo a noi. Il Doom Slayer non se la passa per niente bene. Quella che sembrava essere una vittoria, si è rivelata essere un viaggio di sola andata per il Purgatorio, dove il nostro si ritrova stremato e senza corazza, preda delle forze demoniache. Chiaramente non si dà per vinto e decide di trovare la strada d'uscita per vendicarsi (probabilmente nel prossimo DLC), ma per farlo deve seguire le regole della casa, purificando prima la sua anima. Come? Compiendo un massacro continuo lungo sei enormi livelli completamente nuovi, pullulanti di nemici, che vi terranno impegnati per 10-12 ore (a seconda del livello di difficoltà scelto), almeno stando a quanto comunicato dagli sviluppatori. In fondo è il Doom Slayer, cos'è altro dovrebbe fare? Mettersi a pregare?

Il mostro sei tu Rivelazioni in sé viene considerata un'esperienza premium di id Software: parliamo di un'espansione enorme che ha richiesto più di un anno di lavoro e che è stata pensata come una sfida aggiuntiva per chi ha concluso il gioco base. Quindi sarà più difficile, anche se il livello di sfida potrà essere regolato a piacimento, usando le molte opzioni di personalizzazione incluse. Uno degli aspetti più battuti della presentazione cui abbiamo assistito è che, come nell'originale, la minaccia siamo noi, non i nemici, nel senso che id Software ha continuato a lavorare per comunicare al giocatore l'idea che il Doom Slayer sia una specie di predatore inarrestabile, con i nemici che vengono massacrati senza troppi convenevoli come vittime predestinate. Durante la presentazione è stato descritto come un vero e proprio "mostro che continua ad avanzare", definizione che calza a pennello alla fantasia di potenza e inesorabilità che incarna. Il Purgatorio non è un posto tranquillo Come tradizione della serie, i punti di forza di Rivelazioni saranno i combattimenti e il design dei livelli, anche se in questo caso si parla di una storia particolarmente ricca da scoprire livello dopo livello, con la trama che farà da collante per l'azione. Il fulcro rimangono in ogni caso le sparatorie. In particolare tornerà il sistema della sinergia tra le armi, con il giocatore che dovrà far interagire gli effetti di quelle impugnate in ciascuna mano per massimizzare gli effetti distruttivi, cercando di sfruttare i punti deboli dei nemici che si troverà davanti.

La lancia a catena L'aggiunta principale all'arsenale del Doom Slayer sarà la Lancia a catena, intorno a cui ruoteranno la maggior parte dei progressi del DLC. id Software afferma che ci vorrà l'intera campagna per potenziarla completamente, ma che molte delle sue funzioni si sbloccheranno nell'end game. Nel filmato che ci è stato mostrato, abbiamo visto la lancia utilizzata in sinergia con altre armi, in particolare con lo scudo, con cui pare avere un legame particolare, in termini di combinazioni di colpi. I sei livelli del Purgatorio avranno biomi differenti Detto questo, la lancia ha anche delle altre funzioni. La principale è quella di aumentare la mobilità del Doom Slayer, fornendogli uno scatto e la possibilità di agganciarsi ai nemici, così da volargli letteralmente addosso o superarli, utili per togliersi d'impatto o per uccidere in maniera spettacolare. Del resto gli sviluppatori hanno creato quest'arma per far sentire il giocatore "un monster truck con un motore da jet legato alla schiena", ma solo dopo averne sbloccato le potenzialità e aver fatto pratica con tutte le meccaniche cui è collegata. Il filmato ci ha mostrato la varietà di attacchi disponibili con la lancia, che può essere usata per portare dei potenti fendenti e degli altrettanto impressionanti affondi, o per essere lanciata contro i nemici per impalarli. Ancora più interessante è la sua capacità di bloccare gli attacchi avversari se usata al momento giusto, come se fosse una specie di parry. DOOM: The Dark Ages, annunciata l'espansione Revelations con trailer e data di uscita Parliamo sia degli attacchi corpo a corpo, sia dei proiettili, con i feedback che sottolineano le azioni realizzate con il giusto tempismo, creando delle situazioni di gioco intriganti o, per dirla come gli sviluppatori: "vi sentirete come degli jedi che fanno a pezzi la feccia dell'Inferno." Insomma, sembra essere uno strumento sfaccettato e versatile, che sarà arricchito anche da potenziamenti dedicati, mirati a sbloccare ancora più funzioni. Le altre armi, invece, rimarranno più o meno le stesse di quelle viste nel gioco base, quindi non aspettatevi grandi cambiamenti, anche in termini di progressione. Solo l'armatura andrà potenziata, considerando anche che all'inizio della storia sarà danneggiata in modo pesantissimo. In Rivelazioni ci saranno anche dei nuovi nemici Chiaramente ci saranno novità anche tra i nemici, con diverse aggiunte interessanti. Ad esempio farà il suo ritorno l'Archvile, così come l'Elementale del dolore, mentre ci sarà una variante del mago che andrà uccisa più in fretta per non farle scatenare tutto il suo potere. Anche altri nemici sono stati revisionati, soprattutto nell'intelligenza artificiale, come lo Spettro Flagellante, i Cavalieri infernali e gli zombi esplosivi.

Esplorazione e informazioni varie Un altro punto di forza di Rivelazioni sarà l'esplorazione. id Sofware promette livelli pieni di segreti, luoghi sbloccabili, libertà totale di tornare nelle zone già visitate, per alcune delle mappe migliori che abbiano mai progettato (almeno questa è la promessa, poi staremo a vedere). In generale, vengono definite labirintiche e complesse, tanto da richiedere al giocatore una certa dedizione per trovare tutto quello che c'è nascosto. I livelli saranno pieni di segreti Per evidenziare questi aspetti, la campagna è stata strutturata in modo tale da favorire la rigiocabilità. Quindi è divisa in due parti: quella base, in cui bisogna affrontare i livelli seguendo la storia, e l'End Game, in cui si avranno obiettivi differenti. Secondo gli sviluppatori, circa il 60% dei contenuti sarà fruibile nelle missioni base, mentre il restante 40% è stato lasciato all'End Game. Quando disponibili, entrambe le modalità saranno selezionabili dall'automappa che mostra l'intero mondo. Ma rimaniamo sull'End Game, che sarà sbloccabile completando il gioco base. Sarà caratterizzato da un livello di difficoltà elevatissimo e vedrà l'apertura di percorsi alternativi all'interno dei livelli, che daranno accesso non solo a bonus avanzati, ma anche ad aree speciali con delle prove per lo Slayer, come una specie di modalità arcade a punteggio e i livelli classici, ispirati ai Doom storici non solo nella morfologia, ma anche nell'aspetto, come abbiamo avuto modo di constatare durante la presentazione, pur per brevissimi momenti. Cosa ci aspetta alla fine del Purgatorio? Ma non finisce qui, perché completati i contenuti dell'End Game si ottiene la Chiave Astrale, che dà accesso al Boss Supremo. Sconfitto quest'ultimo, si sbloccheranno quattro arene ultra difficili, per scontri ancora più intensi, pensate chiaramente per i giocatori più hardcore. Superate anche queste, si sbloccheranno dei contenuti nel Ripatorium, la modalità arena infinita personalizzabile, come la Lancia a catena completamente potenziata, delle nuove mappe, delle impostazioni predefinite per gli eventi e altro ancora. Tutto questo sarà accessibile dall'hub dello Slayer, un'evoluzione di quello visto in Doom Eternal che avrà i suoi segreti da scoprire e che varrà la pena di esplorare, usando la nuova ruota degli obiettivi per non perdersi nulla. Per il resto, la colonna sonora sarà arricchita da nuovi brani dei Finishing Move, mentre saranno aggiunte delle nuove versioni dei brani storici della serie per i livelli classici, realizzati da Andrew Hulshult. Dal punto di vista tecnico e stilistico il gioco sembra essere in linea con quanto visto nel gioco base, quantomeno a livello qualitativo. I nuovi livelli potrebbero offrire delle sorprese nel design, ma in termini tecnici non aspettatevi rivoluzioni. Del resto, stiamo parlando di un'espansione, non di un nuovo gioco vero e proprio. Per chi se lo stesse chiedendo, pare che non ci saranno nuove fasi a bordo del Cyber Drago o del Mech, per la gioia di chi considerava quelle le sezioni più deboli del gioco.

Rivelazioni sembra essere l'espansione perfetta per un titolo come Doom: The Dark Ages, per come sembra lavorare sugli aspetti migliori, lasciandosi alle spalle quelli più discussi. Se manterrà le sue promesse, potrebbe rivelarsi addirittura migliore del gioco base. Certo, è presto per dirlo. Fortunatamente non manca molto all'uscita, quindi vi sapremo ridire a breve.

CERTEZZE Se vi è piaciuto il gioco base, Rivelazioni sembra un'ottima aggiunta

Un'espansione davvero grossa

L'End Game pare un'aggiunta di pregio DUBBI Non c'è molto da segnalare